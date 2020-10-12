В Черкассах отказались вводить ограничения "оранжевой" зоны

Городской совет Черкасс принял решение не вводить ограничения "оранжевой" зоны карантина в городе.

Об этом заявил мер Черкасс Анатолий Бондаренко на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, решение о внесении города в "оранжевую" зону является преждевременным. В больницах сейчас находятся 67 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, из которых только 48 – жители Черкасс.

"О введении "оранжевой" зоны в нашем городе – считаю его преждевременным. По моему мнению, нет достаточного количества больных, чтобы вводить "оранжевую" зону. Кроме того, много людей, которые не являются жителями Черкасс, лечатся в черкасских больницах", – сказал Бондаренко.

В городе пока не будут переводить школы на дистанционное обучение и ограничивать работу предприятий и заведений.

"В первую очередь нужно дать доработать школам в нормальном режиме и затем только идти на каникулы. Что касается ограничения работы предприятий и заведений, то в первую очередь нужно придерживаться санитарных норм, нужно придерживаться средств личной гигиены и спокойно работать, спокойно жить", – отметил мэр Черкасс.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, за минувшие сутки, 11 октября, коронавирус в Харьковской области обнаружили еще у 741 человека. Регион стал лидером по суточному приросту больных в Украине.