Море цветов и слез: убитые горем родственники встретили жертв крушения самолета МАУ

В воскресенье, 19 января, в аэропорту "Борисполь" началось прощание родственников с жертвами крушения самолета Boeing 737, который сбили в Иране.

Убитые горем украинцы встретили тела ангелов, которые доставили после идентификации в Тегеране (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Борт с погибшими встретили со слезами на глазах и огромными охапками цветов. Церемония прощания будет длиться до 19:00.

Родственники ждали в здании аэропорта Страна

Офис президента

Офис президента

В "Борисполе" встретили жертв крушения самолета МАУ Скриншот

В "Борисполе" встретили жертв крушения самолета МАУ Скриншот

В "Борисполе" встретили жертв крушения самолета МАУ Страна

В "Борисполе" встретили жертв крушения самолета МАУ Страна

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Владимир Зеленский объявил 9 января днем ​​траура в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета компании МАУ в Тегеране.

Утром 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Стало известно, что группа украинских экспертов, которая расследует в Тегеране крушение самолета МАУ, нашла пробоины от ракеты на обломках кабины пассажирского лайнера.

Кроме того, власти Ирана узнали, что украинский самолет МАУ над Тегераном сбили иранские ПВО за день до официального признания вины, 10 января.

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