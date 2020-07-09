В больнице на Закарпатье трагически умер отец 12-ти детей: родные обвинили врачей

В Виноградове на Закарпатье умер отец 12-ти детей, который попал в больницу с насморком.

Родные обвинили врачей в бездействии. О трагедии сообщила в Facebook жена погибшего Лиза Порташ (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Она заявила, что мужчина сам пришел в больницу с насморком, а на следующий день почувствовал себя хуже. Ему стало трудно дышать.

"Он сам просил, со слезами на глазах умолял, просил о помощи, чтобы его забрали в реанимацию, но реаниматолог ему отказал без причины", – написала Порташ.

Она отметила, что врач "начал вырывать ручку двери" и убежал после вопроса сына погибшего, почему ему отказали в надлежащей помощи.

"Я с сыном Виталиком не отпустили его и хоть немного сняли видео", – написала женщина.

В комментариях она добавила, что врач приемного отделения также просила забрать пациента в реанимацию, однако медик отказал.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Луцке умерла 5-летняя Вика Смаль, предположительно, из-за халатности медиков. Малышке не повезло попасть в больницу в выходные.