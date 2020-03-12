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12 марта • обновлено в 13:36
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В Бердянском порту у пассажиров судна заподозрили коронавирус

1.4т
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В Бердянском порту находится судно с гражданами, имеющими признаки заражения коронавирусом.

Как сообщили министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, судно попало в порт под флагом Коморских островов.

"На днях были обнаружены определенные признаки на судне, под флагом Коморских островов, которое посетило Бердянский порт. Людей изолировали в каюте. Там осуществляется наблюдение. То есть мы их не забирали ни на какие обсервации или в инфекционные отделения. Они там остаются, но под наблюдением наших медиков", – отметил Криклий.

Людей изолировали в каютах: в Бердянском порту у пассажиров судна заподозрили коронавирус

В свою очередь главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге заявил, что, вероятнее всего, в ближайшее время будет подтверждено второй случай заболевания COVID-19 в Украине. Пациент с признаками заболевания вернулся в Украину из Польши.

Отметим, что по состоянию на 12 марта, в Украине подтвержден один случай инфицирования коронавирусом. Человек проживает в Черновцах и вернулся из Италии через Румынию.

Напомним, что в ВОЗ официально объявили, что вспышка нового коронавируса в мире является пандемией. В то же время по всей территории Украины ввели карантин, а президент США Дональд Трамп объявил 30-дневный запрет на въезд в страну людей из Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах госпитализировали уже пять человек с подозрением на коронавирус COVID-19.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина Бердянск
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