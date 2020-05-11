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11 мая • обновлено в 22:22
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Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтер Все статьи автора

В 14-м казалось, что наступило тяжелейшее время. Столько лет прошло, а лучше не стало

2.8т

Семь лет прихожу в госпиталь. Отделения, палаты, пациенты. За эти годы много пришлось увидеть, понять и пережить. Море боли, крови, слез и переживаний. Максимум неделю у меня был перерыв, когда я не приходила. Уезжая, радовалась, что могу сменить обстановку, через несколько дней уже начинала скучать. С аэропорта, не заезжая домой, мчалась к ребятам. Когда бы не пришла, особенно после перерыва, всегда меня встречали с улыбкой и радостью.

Сегодня было так же, хотя впервые за все годы перерыв фактически два месяца, не считая нескольких минут раз в неделю. Вышла из машины и глубоко вдохнула такой до боли родной запах госпиталя. Солнце, все цветёт, птицы поют, весна. Коридоры госпиталя пустые, тишина, никого нет. Захожу и вижу расплывающиеся в улыбке лица. Мальчики. Сережа лежит вечность, тяжелейшее ранение обеих ног, живота, рук. Осень, зима, весна, скоро лето, он встречает побратимов и провожает, а сам продолжает лежать. Сколько было операций уже не помнит, сбился со счета, заново учится ходить. Андрей красавчик, с крайнего борта, оторвало ногу, мучают фантомные боли, постоянно вздрагивает как от удара током. Рядом жена, молоденькая, тоненькая, очень красивая. Она кормит ребят, все подаёт и ухаживает.

Жека – мачо, как из мексиканских сериалов, нога была страшная, но уже идёт на поправку. "Какие у тебя щечки появились", – смеюсь) Он тоже смеётся: "Это все твои продукты".

Володя. Его брат погиб на войне в 14 году, он тоже воин, оторвало руку и другая раздроблена. При всех страданиях и боли, в этих стенах нет ненависти и зла. Ты приходишь, они рады, ты уходишь, они сто раз скажут спасибо. "О войне не забыли, только мы и Вы, воины, волонтёры и те, кто все годы помогал и поддерживал нас, для остальных войны нет"

Эх, люди, люди. Тогда в 14 году, мне казалось, что наступило тяжелейшее время, столько лет прошло, а лучше не стало.

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Автор
Наталья Юсупова Наталья Юсупова
Темы
Помощь раненым в АТО военным Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
война
Источник
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
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Комментарии
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
что там шабака ещё не гавкнула из будки?
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Вoйна должна продолжаться до последнего украинца. Госдеповские печенюшки нужно отрабатывать.
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Добрыня .
Добрыня .
Клим Чугункин, Скажи недоумок, ты сам себе ник такой взял или тебя заставили?
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Cachko Elena
Cachko Elena
где деньги,зин ? подстиллка порш...выползла на свет, всех волонтеров уьрала из гос-ля, приватизировала гос-ль вместе с начмедом, отчитайся за 7 лет...сколько домов построила за эти годы
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Cachko Elena, не твоё дело, падаль квакать... в госпитале и волонтёрская сотня, я с ними ездил по детским домам Донбаса, если бы люди воровали, то волонтёрам бы деньги не передавали 7-год. ленчик, не умничай, тебе побирушке не доступны опции людей
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