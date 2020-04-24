В 10 лет сам на "Мерседесе": в Запорожской области засняли ребенка за рулем. Видео

В Токмаке Запорожской области на Пасху, 19 апреля, 10-летний ребенок рулем "Мерседеса" съездил в магазин. Полиция нашла нарушителя и его отца.

Соответствующее видео в Instagram its_zp. В сообщении сказано, что местные жители уже не первый раз видят, как школьник управляет автомобилем (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Полиция 22 апреля установила личность несовершеннолетнего и его родственников. Правоохраниители остановили автомобиль "Мерседес", за рулем которого находился отец мальчика.

На него составлен административный протокол по статье 126 (управление транспортным средством лицом, которое не имеет документов на право управления) КУоАП.

С мальчиком проведут профилактические беседы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 12-летний мальчик угнал автомобиль Nissan, чтобы покататься. Полицейские нашли ребенка спящим в машине в пяти кварталах от места преступления.

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