Главная Новости
25 апреля • обновлено в 02:12
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В 10 лет сам на "Мерседесе": в Запорожской области засняли ребенка за рулем. Видео

903
Читать материал на украинском

В Токмаке Запорожской области на Пасху, 19 апреля, 10-летний ребенок рулем "Мерседеса" съездил в магазин. Полиция нашла нарушителя и его отца.

Соответствующее видео в Instagram its_zp. В сообщении сказано, что местные жители уже не первый раз видят, как школьник управляет автомобилем (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

В 10 лет сам на "Мерседесе": в Запорожской области засняли ребенка за рулем

Полиция 22 апреля установила личность несовершеннолетнего и его родственников. Правоохраниители остановили автомобиль "Мерседес", за рулем которого находился отец мальчика.

На него составлен административный протокол по статье 126 (управление транспортным средством лицом, которое не имеет документов на право управления) КУоАП.

С мальчиком проведут профилактические беседы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 12-летний мальчик угнал автомобиль Nissan, чтобы покататься. Полицейские нашли ребенка спящим в машине в пяти кварталах от места преступления.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина
Тег
Национальная полиция Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7647.

    Вылечились: 601. Умерли: 193.

  • В мире заболели почти 2,8 миллиона человек, погибли – более 194 тысяч.

  • Шмыгаль объявил 5 этапов выхода из карантина и план снятия ограничений в Украине.

  • Израильский препарат от коронавируса дал ошеломительный результат: есть первые спасенные.

  • В Великобритании начали испытания вакцины от COVID-19 на людях.

  • В США прекратили использовать препарат, которым лечат коронавирус в Украине. Он убивает людей!

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги