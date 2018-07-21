"Уже точно": Филарет сделал историческое заявление о единой церкви в Украине

Вселенский патриарх Варфоломей предоставит Томос Украинской православной церкви уже в текущем году.

"Согласно информации, которая сейчас есть у нас, Томос будет предоставлено уже в этом году. Когда именно - через месяц или осенью - конкретики нет, но точно в этом году", - сказал предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, сообщает "Левый берег".

Он отметил, что в настоящее время специальная комиссия из трех митрополитов Константинопольского патриархата объезжает все поместные церкви и информирует о решении патриарха предоставить автокефалию украинской церкви.

"Поскольку делегация еще не объехала все поместные церкви, то оглашения решения по Томосу немного затягивается", - отметил он.

Филарет добавил, что Вселенский патриарх заинтересован в автокефалии украинской церкви.

"За счет украинских приходов московская церковь имеет статус крупнейшей в мировом православии. Следовательно - ставит вопрос о том, что поскольку она самая большая, то должна быть первой. После предоставления Томоса, от Москвы отойдет больше половины ее украинских приходов, поэтому статус "самой многочисленной" будет потерян, а вместе с ним - претензии на первенство", - пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко анонсировал создание единой украинской церкви. По его словам, епископы УПЦ КП подписали обращение к Вселенскому Патриарху о предоставлении Томоса новой Украинской православной автокефальной церкви.

18 апреля иерархи УПЦ КП и УАПЦ официально передали президенту обращение к Патриарху Варфоломею. 19 апреля Верховная Рада его поддержала.