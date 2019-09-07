Уже дома! Появился эксклюзивный список освобожденных украинцев

В субботу, 7 сентября, из российского плена в Украину вернулись 24 захваченных возле Керченского пролива моряка и еще 11 политзаключенных Кремля.

OBOZREVATEL удалось узнать эксклюзивный список всех освобожденных граждан.

Так, Россия согласилась обменять моряков, отпустив их под личное поручительство омбудсмена ВРУ Людмилы Денисовой. Это Андрей Артеменко, Виктор Беспальченко, Юрий Безъязычный, Юрий Будзыло, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко, Владислав Костышин, Владимир Лисовой, Роман Мокряк, Олег Мельничук, Богдан Небылица, Андрей Опрыско, Сергей Попов, Евгений Семидоцкий, Василий Сорока, Владимир Терещенко, Андрей Шевченко, Сергей Цыбизов, Сергей Чулиба, Андрей Эйдер.

Обмен пленных: список освобожденных украинцев

Прилетели в Украину еще 11 граждан, незаконно удерживаемых в России:

Балух Владимир

Сенцов Олег

Кольченко Александр

Карпюк Николай

Клых Станислав

Гриб Павел

Панов Евгений

Сущенко Роман

Сизонович Алексей

Бекиров Эдем

Панов Артур.

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева сообщила, что президент России Владимир Путин помиловал 11 граждан Украины. Лидер нашего государства Владимир Зеленский в ответ подписал указ о помиловании 16 россиян.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!