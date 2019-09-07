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8 сентября • обновлено в 11:10
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Уже дома! Появился эксклюзивный список освобожденных украинцев

27.3т Читать материал на украинском

В субботу, 7 сентября, из российского плена в Украину вернулись 24 захваченных возле Керченского пролива моряка и еще 11 политзаключенных Кремля.

OBOZREVATEL удалось узнать эксклюзивный список всех освобожденных граждан.

Так, Россия согласилась обменять моряков, отпустив их под личное поручительство омбудсмена ВРУ Людмилы Денисовой. Это Андрей Артеменко, Виктор Беспальченко, Юрий Безъязычный, Юрий Будзыло, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко, Владислав Костышин, Владимир Лисовой, Роман Мокряк, Олег Мельничук, Богдан Небылица, Андрей Опрыско, Сергей Попов, Евгений Семидоцкий, Василий Сорока, Владимир Терещенко, Андрей Шевченко, Сергей Цыбизов, Сергей Чулиба, Андрей Эйдер.

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Обмен пленными: опубликованы фото российских участников

Обмен пленных: список освобожденных украинцев

Обмен пленных: список освобожденных украинцев

Прилетели в Украину еще 11 граждан, незаконно удерживаемых в России:

Балух Владимир

Сенцов Олег

Кольченко Александр

Карпюк Николай

Клых Станислав

Гриб Павел

Панов Евгений

Сущенко Роман

Сизонович Алексей

Бекиров Эдем

Панов Артур.

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева сообщила, что президент России Владимир Путин помиловал 11 граждан Украины. Лидер нашего государства Владимир Зеленский в ответ подписал указ о помиловании 16 россиян.

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Темы
Обмен пленными Украинские политзаключенные в России
Персоны
Олег Сенцов Владимир Балух Павел Гриб Станислав Клых Николай Карпюк Роман Сущенко
Место
Украина
Тег
пленные моряки
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
обосрал Россию Путин. Обосрал.
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Ронович Рон
Ронович Рон
Щя бездарному режиссёру, снявшему один тупой фильм, дадут квартиру, депутатский мандат, и будет тошнить на каждом канале, рассказывать ужасы плена, хотя выглядет лучше чем до ареста.
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Маскова Илона
Маскова Илона
Хорошо, что вырвали у Украины политзаключенных... Пусть, даже отпустив террористов и боевиков.
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Маскова Илона, он ебёт твой мозг. Утебя сперма течёт с ноздрей. Не связывайся сним.
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Ронович Рон, да сцыкун Путин. Не стоит об этом здесь говорить.
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