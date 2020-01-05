"Устал от войны!" Украинцы разнесли Зеленского за отдых в Омане, в России - злорадствуют

Новость об отдыхе украинского президента Владимира Зеленского в роскошном 5-звездочном отеле на берегу Омана радостно подхватили российские СМИ.

Так, прокремлевский Telegram-канал Пул N3 написал, что глава Украины отдыхает в одном из самых роскошных отелей в Омане, где стоимость одной ночи доходит до 4000 евро.

Владимир Зеленский на отдыхе

"Президента Украины Владимира Зеленского с семьей заметили в Омане. Он отдыхает на побережье Оманского залива близ столицы страны - города Маската. Живет президент в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Этот отель – один из самых роскошных в Омане. Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро", – пишет канал.

Другие росСМИ также расписывают фешенебельность отдыха украинского президента и публикуют фото Зеленского на фоне пальм, проводя параллели с отдыхом экс-президента Петра Порошенко на Мальдивах в 2018 году.

В свою очередь, украинцы возмущены дорогим отдыхом своего президента во время войны в Украине: "Ну он же устал от войны, от тупых избирателей. Без отдыха и выходных работает, в поте лица. Эпоха бедности закончилась, но не для всех", "Если так быстро устал, то зачем было идти в президенты?! Здесь пахать надо, как "папа Карло" день и ночь, если действительно хочешь укрепить государство и заботишься о своем народе", "Что, война закончилась? Можно и в отпуск", "Интересно, а какой это уже раз за неполный год новоизбранный отдыхает? Или в стране все в порядке? Делать ничего? Так ли уж сильно устал? Ну не знаю", – пишут пользователи под постом OBOZREVATEL.

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Как писал OBOZREVATEL, о визите Зеленского в Оман стало известно от СМИ, официально же об этом не сообщалось. После ажиотажа в сети пресс-служба президента пояснила инцидент.

Так, СМИ утверждалось, что Зеленский устроил отдых в Омане на рождественские праздники в роскошном 5-звездочном отеле.

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