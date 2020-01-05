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5 января • обновлено в 20:32
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"Устал от войны!" Украинцы разнесли Зеленского за отдых в Омане, в России - злорадствуют

6.8т
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Новость об отдыхе украинского президента Владимира Зеленского в роскошном 5-звездочном отеле на берегу Омана радостно подхватили российские СМИ.

Так, прокремлевский Telegram-канал Пул N3 написал, что глава Украины отдыхает в одном из самых роскошных отелей в Омане, где стоимость одной ночи доходит до 4000 евро.

Владимир Зеленский на отдыхе

Владимир Зеленский на отдыхе

"Президента Украины Владимира Зеленского с семьей заметили в Омане. Он отдыхает на побережье Оманского залива близ столицы страны - города Маската. Живет президент в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Этот отель – один из самых роскошных в Омане. Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро", – пишет канал.

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"Устал от войны!" Украинцы разнесли Зеленского за отдых в Омане, в России - злорадствуют

Другие росСМИ также расписывают фешенебельность отдыха украинского президента и публикуют фото Зеленского на фоне пальм, проводя параллели с отдыхом экс-президента Петра Порошенко на Мальдивах в 2018 году.

В свою очередь, украинцы возмущены дорогим отдыхом своего президента во время войны в Украине: "Ну он же устал от войны, от тупых избирателей. Без отдыха и выходных работает, в поте лица. Эпоха бедности закончилась, но не для всех", "Если так быстро устал, то зачем было идти в президенты?! Здесь пахать надо, как "папа Карло" день и ночь, если действительно хочешь укрепить государство и заботишься о своем народе", "Что, война закончилась? Можно и в отпуск", "Интересно, а какой это уже раз за неполный год новоизбранный отдыхает? Или в стране все в порядке? Делать ничего? Так ли уж сильно устал? Ну не знаю", – пишут пользователи под постом OBOZREVATEL.

"Устал от войны!" Украинцы разнесли Зеленского за отдых в Омане, в России - злорадствуют

скрин

"Устал от войны!" Украинцы разнесли Зеленского за отдых в Омане, в России - злорадствуют

скрин

"Устал от войны!" Украинцы разнесли Зеленского за отдых в Омане, в России - злорадствуют

скрин

"Устал от войны!" Украинцы разнесли Зеленского за отдых в Омане, в России - злорадствуют

скрин

"Устал от войны!" Украинцы разнесли Зеленского за отдых в Омане, в России - злорадствуют

скрин

Как писал OBOZREVATEL, о визите Зеленского в Оман стало известно от СМИ, официально же об этом не сообщалось. После ажиотажа в сети пресс-служба президента пояснила инцидент.

Так, СМИ утверждалось, что Зеленский устроил отдых в Омане на рождественские праздники в роскошном 5-звездочном отеле.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
отдых президент
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Комментарии
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Клименко Ірина
Клименко Ірина
Он, что, каждый месяц отпуск берет? Это уже четвертый или пятый раз, за время президентства, его на курортах или шопингах застают, такого даже янык себе не позволял.
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Юг Руси
Юг Руси
Тупые укроинцы
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Мебливанный Марк
Мебливанный Марк
Диагноз: отсутствие мозгов. Его уже ничего не исправит. Необходимо радикальное вмешательство.
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