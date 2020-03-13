Когда я месяц назад написал прямым текстом, что главный ажиотаж на маски создают спекулянты, вывозящие маски на экспорт - все думали, что я преувеличиваю.

Сейчас, вирус уже в стране - масок нет, а мы констатируем, что их таки все вывезли и С*КА что самое мерзкое - продолжают вывозить.

Вот смотрите.

Пишу опять загодя для тупых, ленивых и бесполезных чиновников.

В стране, у оптовиков нет ИВЛ - аппаратов искусственной вентиляции лёгких. А это базовое оборудование, которое должно стоять в больницах для выживания при коронавирусе.

В мирное время никто их не держит на складах, так как эта позиция обычно идёт под заказ, когда объявляют тендер.

По моим оценкам на всю страну сейчас можно купить новых от силы 15-20 ИВЛ.

Это ВСЁ!

На складах импортёров пусто.

Украинские импортёры видя ситуацию в мире срочно ещё несколько недель назад связались со своими заводами - партнерами.

У нас есть несколько известных больших мировых производителя ИВЛ.

У одного, две недели назад разместили заказ на 25 ИВЛ. Они дали добро, а вчера отказались - возвращают деньги. Сообщили, что ИВЛ нет и не будет. Завод полностью работает на прямой государственный заказ.

Второй импортный завод, прислал на днях письмо, что отгрузит первые 10 ИВЛ на всю Украину не ранее чем через 2 месяца, так как США сделали срочный государственный прямой заказ на 2’500 штук ИВЛ.

Бл*дь!

Вы себе вообще представляете. США, где все есть. Где лучшая в мире медицина срочно докупает 2’500 штук ИВЛ только у одного из производителей.

Третий мировой производитель, не только ничего не отгружает вне страны, но к ним на завод государство направило бюджетников, чтобы помочь увеличить объемы производства для нужд внутри страны.

При этом.

За последний месяц ни одна Украинская госструктура не купила и не заказала ИВЛ. Они все что-то там считают, думают, жуют сопли, собирают потребу по стране.

Вы, придурки.

Что вы там себе думаете. У вас острая нехватка ИВЛ по всей стране.

Можете уже ничего не собирать.

Вам все равно их никто внутри страны в нужном объёме поставить не сможет.

На мой субъективный взгляд.

Лучшее, что сейчас может сделать лично Зеленский - это брать чемодан с деньгами и ЛИЧНО ехать по миру на заводы, чтобы заключать, где ещё можно, прямые контракты.

Звонить собственникам Мировых производителей и просить на любых условиях о поставках под его личные гарантии.

Услышьте.

Ситуация такая сейчас в мире, что аппараты искусственной вентиляции лёгких - это не вопрос тендера или дистрибьютора - это вопрос Страны и выживания заболевших людей.

Такая объективная реальность - а не то, что нам втирают. И чем быстрее Зеленский начнёт сам в ручном режиме обеспечивать страну, тем лучше будет всем.

Маски вы уже про*бали - так без них можно выжить. Если про*бете ИВЛ - вам этого никогда не простят.

Да, кстати.

В Украине есть один свой производитель ИВЛ.

Я надеюсь президент уже несколько недель назад встретился с его руководителем, дал им людей в помощь, дополнительные мощности и денежные предоплаты только ради того, чтобы они увеличили мощности производства.

Я надеюсь - но сильно в этом сомневаюсь.

Потому что если нет - тогда нахрена вы нам такие весёлые и бесполезные вообще нужны.

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