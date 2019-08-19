Уровень НАТО? Украинские военные удивили боевым мастерством: опубликованы фото

Бойцы ВСУ из 93-й ОМБ "Холодный Яр" 19 августа в Германии прошли активную фазу учений Combined Resolve XII.

Как сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, на полигоне "Хоенфельс" прошли бои, где силы условного противника атаковали линию обороны украинцев и пытались найти слабые места.

"Украинская механизированная рота прибегла к тактике маневренной обороны. Пехота часто меняла позиции и при первой же возможности контратаковала наступающих", - сказано в сообщении.

Один из украинских разведчиков даже "зашел в тыл наступающего подразделения и, воспользовавшись ситуацией, пленил более трех десятков условного противника и четыре их БМП".

Отмечается, что условный противник имел существенное количественное преимущество, однако бойцы ВСУ достойно держали оборону и могли долго оказывать сопротивление. Но по сценарию рота должна была быть побежденной, из-за чего посредникам-наблюдателям пришлось нанести условный ракетный удар.

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