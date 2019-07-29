Упал прямо на бетон: на аттракционе популярного курорта Украины произошло ЧП с ребенком

В курортном городе Бердянск на одном из пляжей в районе Слободка 4-летний ребенок упал с горки на бетон, в результате чего был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Мальчика доставили в реанимацию, пишет местное издание "Бердянск 24".

Отмечается, что инцидент произошел 29 июля. По словам очевидцев, мальчик поднимался по горке, но внезапно подскользнулся и упал на бетонное основание конструкции.

Новости На знаменитом украинском курорте отдыхающий упал с колеса обозрения

Аттракцион на курорте (иллюстрация) kirillovka.net

Сотрудники аттракциона объяснили, что детям разрешен вход на горку с 4-5 лет по разрешению родителей.

Полиция начала проверку по факту травмирования ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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