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''УПА Порошенко'': СМИ России опозорились фейком о церкви Украины

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Журналисты из "РИА Новости" очень странно "расшифровали" якобы аббревиатуру объединенной Православной церкви Украины.

Так, на официальной странице российского издания в соцсети появилась картинка с таким текстом: "Церковный раскол в Украине состоялся. Новая церковь, сплетенная из двух неканонических частей — Киевского патриарха и Автокефальной, — получила название УПАПЦ. В аббревиатуре ясно читается и УПА, и ПАП — Петр Алексеевич Порошенко".

В комментариях высмеяли очередную пропагандистскую нелепицу.

"УПАПЦ: У Пётра Алексеевича Порошенко Церковь", "Если разложить аббревиатуру РИА — Российский Информационный Абсурд", "Сочувствуем вашим пальцам, россиянцы, это ж надо каждый божий день высасывать из них такую ху*ню", "Скажите, просто интересно, кто вам все это придумывает? Сурков? Кириенко? А может сам?" — пишут пользователи под постом РИА Новости в Twitter.

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''УПА Порошенко'': СМИ России опозорились фейком о церкви Украины

''УПА Порошенко'': СМИ России опозорились фейком о церкви Украины

''УПА Порошенко'': СМИ России опозорились фейком о церкви Украины

''УПА Порошенко'': СМИ России опозорились фейком о церкви Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, "25 требований "желтых жилетов'' во Франции оказались фейком Кремля.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Петр Порошенко
Место
Россия
Теги
единая церковьцерковный конфликтНовости РоссииУПЦ МПУАПЦ
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Покоя не имеют подхуйловые сектанты Корежит их и крутит сутки напролет Хотели бы достать кого-то своей бранью Да могут лишь за жопу покусать себя, им это лучше подойдёт)))
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Fomkin Andrei
Fomkin Andrei
Ух ладно, пойду с горя хохолом подотрусь....
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Fomkin Andrei, какашник после случки с ишаком себе подмой, перхоть вонючая подхуйловая
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Укр сми не устают пробивать дно, их троллят, а они ведутся, ужас.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Бурмистров Вадим, дно занято парашей со времён орды, петух)))
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