''УПА Порошенко'': СМИ России опозорились фейком о церкви Украины

Журналисты из "РИА Новости" очень странно "расшифровали" якобы аббревиатуру объединенной Православной церкви Украины.

Так, на официальной странице российского издания в соцсети появилась картинка с таким текстом: "Церковный раскол в Украине состоялся. Новая церковь, сплетенная из двух неканонических частей — Киевского патриарха и Автокефальной, — получила название УПАПЦ. В аббревиатуре ясно читается и УПА, и ПАП — Петр Алексеевич Порошенко".

В комментариях высмеяли очередную пропагандистскую нелепицу.

"УПАПЦ: У Пётра Алексеевича Порошенко Церковь", "Если разложить аббревиатуру РИА — Российский Информационный Абсурд", "Сочувствуем вашим пальцам, россиянцы, это ж надо каждый божий день высасывать из них такую ху*ню", "Скажите, просто интересно, кто вам все это придумывает? Сурков? Кириенко? А может сам?" — пишут пользователи под постом РИА Новости в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, "25 требований "желтых жилетов'' во Франции оказались фейком Кремля.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.