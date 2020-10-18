Умер военный Ким Дуванов, освобожденный из плена боевиков

В воскресенье, 18 октября, ушел из жизни старший солдат 53-й бригады Вооруженных сил Украины Ким Дуванов, которого освободили из плена боевиков на Донбассе во время большого обмена в конце прошлого года.

О случившемся в Facebook сообщил украинский военнослужащий, тоже экс-пленник Алексей Кодьман. А журналист и волонтер Моника Андрушевская уточнила, что военный скончался из-за проблем с сердцем.

"У нас опять непоправимые потери. Сегодня отошел в вечность Ким Дуванов, боец ВСУ, бывший пленный, которого обменяли в конце 2019 года", – написал Кодьман.

По данным Андрушевской, у Дуванова не выдержало сердце. На своей странице в Facebook она рассказала, что жена умершего солдата осталась одна с двумя детьми.

"Чтобы говорить об этой трагедии, трудно найти слова. Невозможно описать, что сейчас происходит в семье Кима. Все, кто общался с семьями заложников, знают, как жена Елена просто выгрызала своего мужа из плена – звонками, сообщениями, встречами. Ей было трудно, иногда почти невозможно, на грани нервного срыва. Но она всегда знала, что должна это делать ради семьи и двух сыновей, младшему из которых было всего 8 лет", – написала журналистка.

Андрушевская и Кодьман попросили неравнодушных помочь семье умершего солдата.

Известно, что Ким Дуванов был одним из трех солдат ВСУ, которых террористы захватили в мае 2019 года в районе Новотроицкого Донецкой области – это случилось, когда машина украинских военных отклонилась от маршрута. Он вернулся из ОРДЛО 29 декабря 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, после обмена пленными в конце 2019-го военнослужащий Ким Дуванов рассказывал, что его побратимы остались в плену у террористов "ДНР".