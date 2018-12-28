Умер последний педиатр: в ''ДНР'' назревает медицинская катастрофа

В оккупированном боевиками Иловайске Донецкой области не осталось ни одного педиатра. Последний детский врач в городе умер, а его место так и осталось не занятым.

Для лечения детей в захваченном населенном пункте террористы пытаются привлекать медиков из других городов, пишут "Новости Донбасса". При этом проблема нехватки врачей стоит настолько остро, что об этом уже начали говорить так называемые чиновники террористической "ДНР".

"Министр здравоохранения "ДНР" Ольга Долгошапко заявила, что по средам и пятницам в город приезжают врачи из Харцызска. По понедельникам и вторникам вести прием приезжают сотрудники из "медицинского университета им. Горького". Неотложную помощь оказывает скорая помощь", — пояснили в издании.

Согласно с данными от 2016 года, в Иловайске проживало более 15 000 людей. Как известно, бои за Иловайск в августе 2014 стали одними из самых жестоких, которые вела украинская армия с российскими захватчиками.

Попытки освободить город от террористов и наемников закончились смертью более 360 военных, ранениями 400 и пленом 300 защитников Украины.

Иловайск на карте Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в декабре стало известно, что в Донецкой и Луганской областях повышается уровень подземных вод, что может привести к необратимой экологической катастрофе.

Вместо 800 миллионов кубических метров воды в год по обе стороны линии разграничения на Донбассе удается откачивать лишь пятую часть.