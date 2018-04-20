В четверг, 19 апреля, умер известный украинский космонавт Владимир Ляхов.

Космонавт умер в возрасте 76 лет, сообщили в российском "Центре подготовки космонавтов".

Владимир Ляхов родился в Антраците Луганской области 20 июля 1941 года в семье рабочего. После школы поступил в Харьковское высшее авиационное училище лётчиков, которое окончил в 1964 году, а затем Военно-воздушную академию имени Ю. Гагарина.

В 1967 году был зачислен в отряд советских космонавтов (1967 Группа ВВС № 4). Он был включен в группу космонавтов-спасателей.

Впервые отправился в космос 25 февраля 1979 года. Продолжительность полета составила 175 дней 35 минут 37 секунд. 15 августа 1979 года совершил внеплановый выход в открытый космос. 19 августа 1979 года его экипаж вернулся на Землю.

Второй полет в космос Ляхов совершил с 27 июня по 23 ноября 1983 года. Его продолжительность составила 149 дней 10 часов 46 минут.

В третий раз Владимир Ляхов полетел в космос 29 августа 1988 года и 7 дней работал на борту орбитальной станции "Мир".

Владимир Ляхов был дважды Героем Советского Союза, а также в 2001 году получил украинский орден "За заслуги" III степени — за значительный личный вклад в развитие космонавтики, укрепление дружеских взаимосвязей между Украиной и Россией.

Как сообщал "Обозреватель", 31 января на 68-м году жизни в Киеве во время утренней прогулки скончался первый космонавт Украины Леонид Каденюк. Причиной смерти стала остановка сердца.