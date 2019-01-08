Умер известный экс-чиновник "Укрзалізниці"

На 45-м году жизни умер бывший первый заместитель главы "Укрзалізниці" Максим Бланк.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Сергей Лямец. "Ушел Максим Бланк. Достойный и светлый человек. Макс, спасибо за все!" — написал он.

О точной причине смерти Бланка пока неизвестно. "Українські новини", ссылаясь на близкого ему человека, сообщают о том, что экс-чиновник умер в результате болезни.

При этом собеседник не уточнил, в результате какого заболевания он умер.

Максим Бланк facebook.com/maksim.blank

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Максим Бланк facebook.com/maksim.blank

Максим Бланк facebook.com/maksim.blank

Максим Бланк facebook.com/maksim.blank

Максим Бланк был украинским менеджером и финансистом. В 1996-2001 гг. он работал в Департаменте госдолга Министерства финансов Украины.

В апреле 2014 года Кабмин утвердил Бланка на должность первого замглавы Государственной администрации железнодорожного транспорта "Укрзалізниці". В 2015 году он исполнял обязанности главы "Укрзалізниці".

В марте 2015 года железнодорожники требовали уволить Бланка за то, что он якобы на протяжении 7 месяцев не осуществлял необходимых "Укрзалізниці" закупок и перечислил 2 млрд грн на Керченский стрелочный завод.

16 февраля 2016 года Кабмин распорядился уволить Бланка с должности первого замглавы "Укрзалізниці" в связи с тем, что сформировалась новая юридическая структура ПАО.

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