Улицы стали реками: в Хмельницком произошел масштабный потоп. Фото и видео

На Хмельницкую область обрушились мощные ливни, которые затопили целые улицы и жилые дома в регионе.

Об этом пишет местное издание vsim.ua. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Больше всего от непогоды пострадали Хмельницкий и Каменец-Подольский. Именно в этих городах дежурные караулы ГСЧС привлекались чаще всего для помощи в ликвидации последствий ливней. Кроме того, вызовы поступили также из Старосинявского и Тефипильского районов.

ГСЧС в Хмельницкой области

ГСЧС в Хмельницкой области

В частности, в Хмельницком затопило улицу Заречанскую и микрорайон Дубовое, а также частные дома. Отмечается, что спасатели вынуждены были откачивать воду пожарными помпами.

ГСЧС в Хмельницкой области

ГСЧС в Хмельницкой области

ГСЧС в Хмельницкой области

ГСЧС в Хмельницкой области

ГСЧС в Хмельницкой области

ГСЧС в Хмельницкой области

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Закарпатье из-за обильных дождей затопило десятки жилых домов и более двух сотен домохозяйств.

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