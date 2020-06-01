В понедельник, 1 июня, "Укрзалізниця" возобновила движение поездов дальнего следования.

Добраться пока можно далеко не по всем направлениям, при этом ощутимо выросла стоимость билетов (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Согласно расписанию Центрального вокзала, поезда начали курсировать в Кременчуг, Кропивницкий, Мариуполь, Бердянск, Новоалексеевку, Сумы, Покровск, Херсон, Черкассы, Запорожье, Одессу, Кривой Рог, Константиновку, Ивано-Франковск, Днепр, Хмельницкий.

В пресс-службе "Укрзалізниці" уточнили, что возобновлено движение 22 поездов дальнего следования. 2 июня планируется возобновление движения еще семи поездов, 3 июня –еще одного, а 4 июня – еще пяти.

На входе в зал у посетителей проверяют температуру, есть средства для дезинфекции рук. Без необходимости в помещения вокзала не пускают. Чтобы приобрести билет, в зал №4 нужно зайти с отдельного входа с улицы.

Также ощутимо поднялись цены на билеты.

"Раньше билет (из Киева в Ивано-Франковск) стоил 600 грн, а сейчас 793. Это слишком дорого, мы не можем себе это позволить", – рассказала студентка Анна.

Еще одна студентка Виктория добавила, что стоимость билета в Херсон была около 150 грн, а сейчас за него придется заплатить 393.

Девушки намерены добираться другими видами транспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня первый поезд отправился со столичного вокзала по маршруту Киев-Константиновка. На данный момент украинцам доступно около 30 направлений. Также восстановлено движение пригородных поездов. С понедельника на маршруты вышли 214 электричек.

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