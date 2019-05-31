"Укрзалізниця" и крупный бизнес стали на шаг ближе к подписанию меморандума

В Государственной регуляторной службе были презентованы предложения "Укрзалізниці" по созданию новой модели формирования тарифов на железнодорожные перевозки, разработка которой является одним из пунктов меморандума о сотрудничестве между УЗ и крупным бизнесом.

По словам председателя Федерации металлургов Сергея Беленького, данный шаг является позитивным сигналом со стороны монополиста.

"Мы приветствуем такой шаг навстречу бизнесу. Одним из пунктов Меморандума о взаимопонимании между железнодорожниками и грузовладельцами, который сейчас находится на рассмотрении Наблюдательного совета "Укрзалізниці", как раз и было то, что мы вместе с железнодорожниками поработаем над проектом нового тарифного бюллетеня, который в нашей стране не обновлялся с советских времен", – отметил он.

Экономическая правда

По словам Беленького, впереди непростой процесс доработки данной инициативы.

"Теперь нам предстоит уже садиться экспертными группами и очень серьезно разбираться. Это достаточно сложный процесс. Но еще раз подчеркиваю: эта позиция имеет право на существование и мы готовы присоединиться к ее обсуждению с тем, чтобы на выходе получить какой-то документ", – отметил Беленький.

По его словам, следующим шагом навстречу бизнесу должно стать подписание Меморандума о взаимопонимании.

"Тогда мы будем понимать, что до 1 апреля 2020 года мы не столкнемся с какими-то движениями со стороны УЗ по поводу повышения тарифов и других мер, которые прямо влияют на расходы грузовладельцев. За это время мы могли бы наработать подробную концепцию нового тарифного бюллетеня – и двигаться дальше", – пояснил Беленький.

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