Украину зальет дождями: синоптик уточнила прогноз погоды на 17 июня

В Украине в среду, 17 июня, снова ожидается дождливая погода. В большинстве областей пройдут дожди с грозами, а иногда возможны шквальные ливни с градом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, обильнее всего зальет западные области.

"Если у кого торговые дела завязаны на зонтах, дождевиках и резиновых сапогах, надувных лодках и других средствах защиты от чрезмерных дождей, тому надо быстро переехать на Запад Украины. Потому что в ближайшее время именно там – всеобъемлющая влажная воздушная масса", – написала она .

В среду дожди также вероятны в северных областях Украины и локально – в центральных. Тогда как на юге и востоке – преимущественно без осадков, лишь на Харьковщине днем есть шанс для периодического дождя с грозой.

Карта погоды в Украине 17 мая/meteopost.com

Ветер будет веять с юго-востока, умеренный, временами порывистый. При такой синоптической ситуации, подчеркнула синоптик, даже небольшой или умеренный дождь может мгновенно переходить в сильный ливень с шквалом и даже градом.

Правда, температура воздуха в Украине особо не изменится: 17 июня днем ожидается +25... +30, на востоке прогреет до +32, а на западе – до +22... +27 градусов.

В Киеве среда тоже будет с дождем и грозой, +26... +28 градусов.

"Вторая половина недели раскалится до +30 и выше, однако уже в понедельник, 22-го июня, станет значительно прохладнее", – прогнозирует Диденко.

Скриншот/Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня в центре Киева прошел сильный ливень. В результате непогоды улицы превратились в реки, а во дворе одного из домов на Подоле образовалось большое озеро.