Коли почалась війна — політики домовлялись. Перетирали, здавали і продавали. А люди носили на собі через кордон броніки і каски, провозили у валізах Celox і купували тепловізори. Кидали бізнеси, записувались у добровольці, учили недобите експериментами дев’яностих і нульових військо стріляти у ворога. А не пускати соплі перед наркоманами Донбасу, як було на перших етапах.

Коли прийшов коронавірус - це сам народ перший почав шукати маски і захисні костюми для медиків. Поки урядовці і їх речники віднікувались, що про продаж масок в Іспанію і гадки не мають. І усе то було законно. Ну, майже законно. Ті, хто тягав броніки і каски у 2014-му закрив на замок свій бізнес — бо ж карантин — і тепер турбується, щоб у лікарнях щоб щось було. Бо ж у нас імена урядовців можна не вчити — все одно за два тижні буде інший пиздючело з воланням про гроби в Італії.

Коли палає в Чорнобилі, а влада звітує "у нас все зашибісь" — це ті, кому не н*срать було на коронавірус і війну збирає сухі пайки, респіратори і оприскувачі вогнеборцям. Бо ж держава, де щорічні пожежі навколо ЧАЕС не рідкість, а на новий саркофаг збирали усим світом — за тридцять років так і не продумала логістику — як гасити пожежі краще, маючи пожежну станцію в Іванковому, тобто хрін зна де по бездоріжжю. І за державу мають вирішувати люди.

Дуже шкода, що у 2004 та 2014 ці ініціативні групи не взяли владу у свої руки і не почали робити реальні реформи. Без вір ульянченко, кумами із села і настями дєєвими з білими плямами на репутації. А далі шмигалями із кочегарки і єрмаками в будці батьків-пенсіонерів.

У нас не було держави до 2014 року. Був її муляж. Якщо продовжиться так далі — нам велика ср*ка. Пора би всерйоз подумати, щоб горизонтальні зв’язки в горизонтальна ініціатива виростала у щось більш серйозне ніж оце суцільне безперервне доміно. Волонтерство це добре, але час виростати у серйозну політичну силу, яка замінить гнилу конструкцію свиней різної масті у притомний державний апарат. Щоб на дні народження зірки світового маштабу не писали — не вітайте мене, краще скиньте грошей на респіратор рятувальнику медику чи рятувальнику в зоні ЧАЕС.

PS. Я типу заспокоєна, що Зеленський побачив пожежу біля ЧАЕС на 9 день. В сценаріях про адюльтер із сусідкою для "Вечірнього кварталу" цього не було? Егеж?

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