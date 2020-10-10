Украину в октябре накроет затяжная магнитная буря

В Украину 21 октября придет сильная магнитная буря.

Об этом сообщили на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Ее пик придется на воскресенье, 25 октября. Специалисты присвоили этой буре красный уровень.

В следующие три дня, с 26 по 28 октября, магнитосферное давление снизится, но будет все еще ощутимым для метеочувствительных людей.

У метеозависимых людей в период магнитных бурь могут наблюдаться следующие симптомы:

головные боли, мигрень;

скачки давления;

упадок сил, усталость;

нарушения в работе сердечно-сосудистой системы;

боль в суставах;

депрессия, нестабильное эмоциональное состояние;

бессонница, нарушение сна.

Чтобы не попасть под негативное воздействие магнитных бурь, стоит соблюдать простые рекомендации врачей, такие как:

8-часовой здоровый сон;

частые прогулки, но не на открытом солнце;

выполнение утренней зарядки: это улучшает кровообращение, снимает стресс;

контрастный душ;

пить не менее двух литров воды в день;

пить травяной чай;

не пить кофе;

не есть острую и жирную пищу;

делать дыхательную гимнастику;

исключить стрессовые ситуации;

отказаться от курения и алкоголя.

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