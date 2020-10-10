Украину в октябре накроет затяжная магнитная буря

Obozrevatel
Obozrevatel
Общество
1,1 т.

  • В конце сентября Украина уже ощутила влияние сильной магнитной бури

  • Ее пик пришелся на 27 сентября

Украину в октябре накроет затяжная магнитная буря

В Украину 21 октября придет сильная магнитная буря.

Об этом сообщили на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Ее пик придется на воскресенье, 25 октября. Специалисты присвоили этой буре красный уровень.

В следующие три дня, с 26 по 28 октября, магнитосферное давление снизится, но будет все еще ощутимым для метеочувствительных людей.

Пик магнитной бури придется на 25 октября

У метеозависимых людей в период магнитных бурь могут наблюдаться следующие симптомы:

  • головные боли, мигрень;

  • скачки давления;

  • упадок сил, усталость;

  • нарушения в работе сердечно-сосудистой системы;

  • боль в суставах;

  • депрессия, нестабильное эмоциональное состояние;

  • бессонница, нарушение сна.

Чтобы не попасть под негативное воздействие магнитных бурь, стоит соблюдать простые рекомендации врачей, такие как:

  • 8-часовой здоровый сон;

  • частые прогулки, но не на открытом солнце;

  • выполнение утренней зарядки: это улучшает кровообращение, снимает стресс;

  • контрастный душ;

  • пить не менее двух литров воды в день;

  • пить травяной чай;

  • не пить кофе;

  • не есть острую и жирную пищу;

  • делать дыхательную гимнастику;

  • исключить стрессовые ситуации;

  • отказаться от курения и алкоголя.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов.

УкраинаЗдоровьеМагнитная буря