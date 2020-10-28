Украину в ноябре накроют магнитные колебания: когда ожидать пика
Незначительные колебания ожидаются уже в начале месяца
А в конце они будут продолжаться в течение недели
Под влияние явления могут попасть и те, кто не склонен к метеозависимости
В последний месяц этой осени украинцы столкнутся с влиянием магнитных бурь. Первые ожидаются уже в начале ноября, а пик придется на 19-21 числа.
Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Метеочувствительным людям специалисты советуют заранее подготовиться к такому явлению, чтобы оно повлекло как можно меньшее влияние на их самочувствие.
Так, незначительные колебания будут ощутимы уже 1 и 7 ноября. Тогда как с 17-го стоит приготовиться к волне геомагнитной активности.
В частности, серьезная магнитная буря в ноябре продлится в течение недели – с 17 по 24 число, пик которой ожидается 19-21 ноября. Правда, согласно шкале измерения, ученые относят эти геомагнитные колебания к слабым.
Календарь магнитных бурь в ноябре:
1, 7, 16, 23, 24, 25 ноября.
с 17 до 24 числа, пик колебаний – 19-21 ноября.
Как известно, основной причиной плохого самочувствия во время таких явлений является скачок атмосферного давления. Склонность к метеозависимости обычно бывает врожденная, но при сильных колебаниях проблемы со здоровьем могут чувствовать даже здоровые люди, к тому же за несколько дней до или после бури.
Чтобы избежать неприятных последствий, следует:
укреплять сосуды и заниматься спортом;
соблюдать правильный режим сна и отдыха.
минимизировать соль в рационе и отказаться от вредных привычек, в частности от курения;
контролировать тепловой режим организма, не допуская резких перепадов;
насытить организм витаминами;
соблюдать душевное равновесие.
По словам специалистов, депрессия, пессимизм, отсутствие радости и впечатлений ведут к усилению метеочувствительности, поэтому в "опасные" дни магнитных колебаний следует окружить себя приятными вещами и людьми, чтобы снизить риск.
Как сообщал OBOZREVATEL, 21 октября Украину накрыла магнитная буря класса G1, которая впоследствии переросла в среднюю бурю класса G2 и продлится до 29 октября. После этой даты все постепенно придет в норму.