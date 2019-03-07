Украину разогреет до +16: синоптики дали теплый прогноз погоды

В четверг, 7 марта, в Украине ожидается потепление — температура воздуха поднимется до +16 градусов.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра. В западных регионах будет довольно ветрено. Осадков в этот день не предвидится — по всей Украине ожидается солнечная погода.

На западе страны будет до +15 градусов, в центре до 10 градусов тепла, на востоке температура воздуха достигнет лишь +5 градусов. В южных регионах Украины будет до +12.

В Киеве 7 марта +9… +11 градусов и солнечно.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна в Украине будет теплой, однако удивит перепадами температуры. Уже в марте температура воздуха поднимется до +25 градусов.

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