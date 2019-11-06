Украину накрыл жаркий ноябрь: сколько еще продержится тепло

Температура в Украине продолжает бить рекорды. По словам синоптиков, похолодание придет только на следующей неделе.

Такой погодный режим, говорят они, несвойственный последнему месяцу осени. Так, в этом году был побит рекорд самого теплого дня за последние 60 лет и самой теплой ночи – за 130 лет, передает ТСН.

Погода в Украине Иллюстрация

В Киеве люди даже вышли на пляжи и вернулись к летним видам спорта. "У нас пляжный сезон", – говорят сторонники моржевания.

Такая погода, говорят метеорологи, соответствует климатическому 21 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, настоящая зима придет в Украину с 12 декабря. До конца же ноября будет держаться плюсовая температура за исключением периода с 17 по 23 ноября.

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