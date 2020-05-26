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26 мая • обновлено в 05:09
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Украину накроют дожди: синоптики предупредили об ухудшении погоды

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Погода в Украине, во вторник, 26 мая, ожидается прохладной и с осадками. По всей территории пройдут дожди с грозами.

Средняя температура прогнозируется +14+16 градусов. Скорость ветра 5−10 м/с, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Прогноз погоды

Прогноз погоды

На западе страны будет +14+16 градусов, лишь в Закарпатской области воздух прогреется до +20. Ночью похолодает до +5+7 градусов.

Восточные области Украины также накроет дождем. Днем столбик термометра покажет +14+16 градусов, ночью +8+10.

Прогноз погоды в Украине на 26 мая

Прогноз погоды в Украине на 26 мая

Укргидрометцентр

В центральных регионах днем ожидается до +15+17 градусов, а ночью +7+9. На юге страны будет аналогичная погода, лишь в Крыму потеплеет до +18+20 градусов.

На севере Украины синоптики обещают днем +13+15 градусов, а ночью +7+9.

В Киеве 26 мая днем и ночью прогнозируются дожди. Днем +13+15 градусов, а ночью +9+11.

Прогноз погоды в Киеве на 26 мая

Прогноз погоды в Киеве на 26 мая

Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, метеоролог сказал, что, несмотря на аномально теплую зиму и раннюю весну, лето в 2020 году в Украине не будет сильно жарким.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
Укргидрометцентр погода
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