Украину накроют дожди с грозами: синоптики дали прогноз погоды на вторник

Погода в Украине 7 июля будет дождливой. Фото Pixabay.

Погод в Украине во вторник, 7 июля, будет дождливой, местами с грозами. В некоторых регионах жара достигнет 37 градусов.

Согласно данным Украинского гидрометцентра, холоднее всего будет на западе страны.

В западных областях грозы, порывы ветра 15-20 м/с, ночью и утром значительные дожди. Днем в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, при грозах возможны град и шквалы 17-22 м/с.

Температура воздуха днем прогреется до 34-39 градусов, ночью +20+25. В западных областях днем 16-21 тепла, ночью от 14 до 19 градусов.

В Киеве 7 июля ожидаются дожди, днем до 27 градусов тепла, ночью до +19.

Прогноз погоды на 7 июля Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с понедельника, 6 июля, и до пятницы, 10 июля, ожидается переменчивая погода: временами будет сухо и солнечно, а порой будут идти дожди с грозами. Посреди недели в столице также похолодает.