Украину накроет циклон: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды

Украину в воскресенье, 4 августа, достигнет циклон, который принесет сильные ливни, грозы, град и шквалы.

Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Об ухудшении погодных условий она предупредила жителей юга, юго-востока, Приазовья, Днепра, Кропивницкого и ближайших районов.

"Кто отдыхает в приморской зоне, примите во внимание, что на море высока вероятность шторма – купание лучше отложить", – написала она.

Сильный ветер 4 августа, по прогнозу синоптика, охватит значительную часть страны.

При этом на западе Украины ожидаются периодические дожди, а на севере – без существенных осадков.

Иллюстрация. Непогода Україна Нова

"В Винницкой, Полтавской, Черкасской областях дожди – от небольших до умеренных. Но повсюду завтра предусматривается усиление северо-западного ветра", – уточнила Диденко.

Температура воздуха будет невысокой, от 20 до 25 градусов выше нуля, а на юге и востоке ощутимо похолодает.

facebook.com/tala.didenko

facebook.com/tala.didenko

"Киев как-то удивительно попытается избежать и влияния балканского циклона, и завтрашней западной влаги. Что-то где-то и покапает, однако осадков в воскресенье не ожидается. Днем +20..+22 градуса", – написала Диденко.

Как писал OBOZREVATEL, заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины, доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова рассказала о погоде в Украине в сентябре.

Ранее она пояснила ситуацию с аномальной сменой климата в Украине, из-за которой лето 2019 года будет на месяц короче.

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