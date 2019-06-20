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ООН предсказало вымирание украинцев: демограф сделала заявление

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Прогнозы о существенном сокращении населения Украины, обнародованные в последнем отчете ООН, вряд ли сбудутся.

"Я никогда не видела демографического прогноза, который бы сбылся, потому что все эти расчеты отвечают на вопрос: "что будет, если", они не основаны на реальных цифрах. Это варианты того, как может развиваться население", – рассказала OBOZREVATEL демограф Ирина Прибиткова.

Она признала: "Конечно, уменьшение численности населения Украины идет, но никто не считал, например, сколько украинцев выехало за рубеж".

Украинцы, иллюстрация

Украинцы, иллюстрация

Meest-Online.com

В этом контексте демограф заметила, что цифры украинцев, которые якобы выехали из страны на заработки, порядка 10-12 миллионов, не отвечают реальной ситуации и используются политиками в политической борьбе с оппонентами.

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По ее словам, для оценки реального числа украинцев-заробитчан должна учитываться только одна цифра: количество граждан, которые получили рабочую визу в другой стране. в то же время демограф заметила: поработав за рубежом, большая часть этих людей возвращается на родину.

Демограф констатировала: в Украине "давно отсутствует правильный учет населения". При этом только две цифры заслуживают доверия: количество рождений и смертей, поскольку и тот, и другой факт "четко фиксируется Министерством юстиции".

"Все остальные инсинуации ведутся за счет миграционного движения. Источники либо предполагаемые, либо фейковые", – подчеркнула она.

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Как писал OBOZREVATEL, в отчете ООН "Перспективы мирового народонаселения" говорится о том, что к 2050 году население Украины может сократиться до 35 миллионов человек, а к концу текущего столетия – до 24,5 миллионов человек.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Тег
ООН
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Livesey David
Livesey David
Да всем пох этих скакунов.
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Пора в красную книгу)
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот тебе и раз!!! А скауасы ждут краха России. Видимо не судьба...
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