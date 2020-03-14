Главная Новости
14 марта • обновлено в 11:24
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Украинцы уже застряли за границей: билетов нет, посольство разводит руками

14.3т
Читать материал на украинском

В связи с полным ограничением авиасообщения Украины из-за пандемии коронавируса люди за границей не знают, как вернуться домой. Украинка пожаловалась на беспомощность консульства и отсутствие авиабилетов.

Ния Никель находится в Португалии и должна была улететь в Украину 17-го марта – после закрытия границы. На своей странице в Facebook она заявила, что в украинском консульстве отказали в помощи.

Девушка процитировала слова президента Владимира Зеленского об эвакуации и подчеркнула, что на обращение в ведомство украинцам за рубежом дали всего один день, так как на выходных консульство не работает.

Украинцы уже застряли за границей

Украинцы уже застряли за границей

0462.ua

По ее словам, по телефону в консульстве сказали, что не владеют никакой информацией и посоветовали купить авиабилеты как можно скорее.

Украинка показала сообщение с инструкциями от консульства, которое пришло с отсутствием текста и неработающий сайт украинской авиакомпании, где ей порекомендовали купить билеты.

Сайт авиакомпании не работает

Сайт авиакомпании не работает

facebook.com/niya.nikel

Инструкция украинского консульства

Инструкция украинского консульства

facebook.com/niya.nikel

"Макор купил нам билеты с ночевкой в Вене и попаданием в Украину 16-го. Все это обойдется даже со сдачей билетов и возвратом броней всего на 400 долларов дороже. Напомню, что это 4 минимальных зарплаты в Украине. Что ж, это печально. К слову, мы покупали билеты 30 минут, и пришлось менять 3 раза направление, потому что билеты раскупались в секунды. Завтра уже не будет возможности остальным ребятам вернуться без тысяч долларов. Такие дела", – написала Ния.

В комментариях под публикацией девушки пользователи оставили десятки гневных комментариев. Люди отмечают, что в такой ситуации оказались множество украинцев. В социальных сетях уже создали группы, где люди рассказывают о своих ситуациях и пытаются помочь друг другу.

Украинцы уже застряли за границей: билетов нет, посольство разводит руками
Украинцы уже застряли за границей: билетов нет, посольство разводит руками
Украинцы уже застряли за границей: билетов нет, посольство разводит руками
Украинцы уже застряли за границей: билетов нет, посольство разводит руками
Ния Никель

Ния Никель

facebook.com/niya.nikel

Как писал OBOZREVATEL ранее, Украина на две недели введет полное ограничение авиасообщения из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире. Меры начнут действовать с полуночи 17 марта.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
24
Смешно
27
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Cachko Elena
Cachko Elena
сиди в португалии, в чем проблема ? прекрасная страна,еда,тепло, нет почти короновируса...туда были деньги приехать, а купить билет обратно -денег нет...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги