Украинцы уже застряли за границей: билетов нет, посольство разводит руками

В связи с полным ограничением авиасообщения Украины из-за пандемии коронавируса люди за границей не знают, как вернуться домой. Украинка пожаловалась на беспомощность консульства и отсутствие авиабилетов.

Ния Никель находится в Португалии и должна была улететь в Украину 17-го марта – после закрытия границы. На своей странице в Facebook она заявила, что в украинском консульстве отказали в помощи.

Девушка процитировала слова президента Владимира Зеленского об эвакуации и подчеркнула, что на обращение в ведомство украинцам за рубежом дали всего один день, так как на выходных консульство не работает.

Украинцы уже застряли за границей 0462.ua

По ее словам, по телефону в консульстве сказали, что не владеют никакой информацией и посоветовали купить авиабилеты как можно скорее.

Украинка показала сообщение с инструкциями от консульства, которое пришло с отсутствием текста и неработающий сайт украинской авиакомпании, где ей порекомендовали купить билеты.

Сайт авиакомпании не работает facebook.com/niya.nikel

Инструкция украинского консульства facebook.com/niya.nikel

"Макор купил нам билеты с ночевкой в Вене и попаданием в Украину 16-го. Все это обойдется даже со сдачей билетов и возвратом броней всего на 400 долларов дороже. Напомню, что это 4 минимальных зарплаты в Украине. Что ж, это печально. К слову, мы покупали билеты 30 минут, и пришлось менять 3 раза направление, потому что билеты раскупались в секунды. Завтра уже не будет возможности остальным ребятам вернуться без тысяч долларов. Такие дела", – написала Ния.

В комментариях под публикацией девушки пользователи оставили десятки гневных комментариев. Люди отмечают, что в такой ситуации оказались множество украинцев. В социальных сетях уже создали группы, где люди рассказывают о своих ситуациях и пытаются помочь друг другу.

Ния Никель facebook.com/niya.nikel

Как писал OBOZREVATEL ранее, Украина на две недели введет полное ограничение авиасообщения из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире. Меры начнут действовать с полуночи 17 марта.

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