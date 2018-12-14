''Украинцы, русские и белорусы – один народ'': скандальный ведущий предложил объединиться с РФ

Скандальный украинский ведущий Юрий Кот, который был голосом "антимайдана", оскандалился бредовым заявлением о том, что Украина, Россия и Беларусь со временем якобы объединятся в одну страну.

Более того, коллаборационист выразил уверенность в том, что все жители этих стран на самом деле являются "единым" народом. Нетрезвую мысль Кот озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Юрий Кот Скриншот видео

"На самом деле — наша общая земля нашего одного народа. Потому что украинцы, россияне, белорусы — один народ, русский! Раньше был период один, Киевская Русь, потом был период другой, потом была Российская империя. Но все время мы были все равно вместе. И я вам больше скажу — мы все равно вновь будем вместе! Независимо ни от чего! Мы опять объединимся и в один народ, и в одно государственное образование", — самоуверенно высказался неадекватный предатель Украины.

Юрий Кот Politeka

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская журналистка Янина Соколовская ярко поставила на место Кота в эфире российского телевидения. Он принялся критиковать ее слова о том, что Харьков и Днепр являются проукраинскими городами, однако Соколовская резко потребовала от голоса "антимайдана" заткнуться.

Напомним, что ранее Кот уже пытался продвигать в массы месседж о том, что Украина якобы полностью войдет в состав РФ по крымскому сценарию.

Кроме того, он утверждал, что если Украина не станет "русской", то ее якобы постигнет гибель и разделение между ближайшими соседями, включая Венгрию.