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''Украинцы, русские и белорусы – один народ'': скандальный ведущий предложил объединиться с РФ

1.7тЧитать материал на украинском

Скандальный украинский ведущий Юрий Кот, который был голосом "антимайдана", оскандалился бредовым заявлением о том, что Украина, Россия и Беларусь со временем якобы объединятся в одну страну.

Более того, коллаборационист выразил уверенность в том, что все жители этих стран на самом деле являются "единым" народом. Нетрезвую мысль Кот озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Юрий Кот

Юрий Кот

Скриншот видео

"На самом деле — наша общая земля нашего одного народа. Потому что украинцы, россияне, белорусы — один народ, русский! Раньше был период один, Киевская Русь, потом был период другой, потом была Российская империя. Но все время мы были все равно вместе. И я вам больше скажу — мы все равно вновь будем вместе! Независимо ни от чего! Мы опять объединимся и в один народ, и в одно государственное образование", — самоуверенно высказался неадекватный предатель Украины.

Новости
Голос ''антимайдана'' призвал Россию превратить Украину в Сирию
Юрий Кот

Юрий Кот

Politeka

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская журналистка Янина Соколовская ярко поставила на место Кота в эфире российского телевидения. Он принялся критиковать ее слова о том, что Харьков и Днепр являются проукраинскими городами, однако Соколовская резко потребовала от голоса "антимайдана" заткнуться.

Напомним, что ранее Кот уже пытался продвигать в массы месседж о том, что Украина якобы полностью войдет в состав РФ по крымскому сценарию.

Кроме того, он утверждал, что если Украина не станет "русской", то ее якобы постигнет гибель и разделение между ближайшими соседями, включая Венгрию.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Место
Украина
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Medved George
Medved George
Если у тебя фамилия Кот, так и обьединяйся с котами-помойными, чмошник!
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минин евген
минин евген
обьединиться с кацапами? с этими мразями! та ну наху?!!
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