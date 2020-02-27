Украинцы высказались за отставку Кабинета министров во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, 44% опрошенных ответило, что надо отправить в отставку действующий состав Кабмина. При этом 37% респондентов сообщили, что нынешнее правительство должно остаться.

При этом отношение украинцев к работе Кабмина с декабря ухудшилось. Если в декабре правительство поддерживало 35%, то в феврале уже 21% населения. При этом резко выросло количество недовольных работой министров: 46% – декабрь и 66 % февраль.

В феврале положительно к работе Гончарука оценили 8% опрошенных, а отрицательно – 33%. В декабре были другие результаты 12% и 22% соответственно.

В целом работу Гончарука за период с конца августа прошлого года по февраль этого года "хорошо" или "отлично" оценили только 11% опрошенных. Большинство же респондентов считает, что правительство Гончарука с момента назначения работало или "очень плохо" (27%), или же поставили "двойку" (19%), или дали оценку "3" (удовлетворительно) – 37%.

Алексей Гончарук

Как сообщал OBOZREVATEL, опрос показал, что украинцы готовы снова отдать большинство голосов за президента Украины Владимира Зеленского, если бы новые выборы главы государства прошли в феврале 2020 года.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!