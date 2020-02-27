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27 февраля • обновлено в 17:13
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Украинцы резко высказались об отставке Гончарука

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Украинцы высказались за отставку Кабинета министров во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, 44% опрошенных ответило, что надо отправить в отставку действующий состав Кабмина. При этом 37% респондентов сообщили, что нынешнее правительство должно остаться.

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При этом отношение украинцев к работе Кабмина с декабря ухудшилось. Если в декабре правительство поддерживало 35%, то в феврале уже 21% населения. При этом резко выросло количество недовольных работой министров: 46% – декабрь и 66 % февраль.

В феврале положительно к работе Гончарука оценили 8% опрошенных, а отрицательно – 33%. В декабре были другие результаты 12% и 22% соответственно.

В целом работу Гончарука за период с конца августа прошлого года по февраль этого года "хорошо" или "отлично" оценили только 11% опрошенных. Большинство же респондентов считает, что правительство Гончарука с момента назначения работало или "очень плохо" (27%), или же поставили "двойку" (19%), или дали оценку "3" (удовлетворительно) – 37%.

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

Как сообщал OBOZREVATEL, опрос показал, что украинцы готовы снова отдать большинство голосов за президента Украины Владимира Зеленского, если бы новые выборы главы государства прошли в феврале 2020 года.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
опрос Кабинет министров Украины
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кремль москва
кремль москва
какая разница нэзалэжним де.билам кто будет капитаном тонущего к.о.р.а.б.л.я.
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Українців знову "розводять", як кошенят!((( Може, хтось пам"ятає, як було за часів Кучми? Правильно: у Кучми була майже вся повнота влади, але в разі економічних провалів винним "призначалась" "невістка", пардон, прем"єр-міністр. Щоб випустити "пару", його міняли, а далі - все по колу... Так і тут. Давайте замість Кучми напишимо прізвище нового президента, а далі - все теж саме. Україна, за Конституцією, праламентсько-президентська держава, тобто фігура прем"єра і уряду мають важити більше, отже у них і відповідальності більше. Натомість всім "рулить" президент та його Офіс. Але хто винний майже в усіх негараздах? За результатами опитування, народ вважає, що винний Гончарук, а не президент. Схоже, що українці зробили крітерієм успішності роботи президента курс гривні по відношенню до долара. Так от, шановні, за цим показником ми з вами в д*пі, оскільки міцна гривня ВБИВАЄ НАШ ЕКСПОРТ, а він є одним з головних джерел поповнення держбюджету.
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
опрашивали как обычно в Кабмине.
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