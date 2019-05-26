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Украинцы попали в плен в Египте: появились хорошие новости

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Моряки, которые находились на задержанном в декабре 2018 года Вооруженными силами Египта танкере с нефтью Sea Shark, возвращаются назад в Украину.

Они должны прибыть в Одесский аэропорт в понедельник, 27 мая. Об этом сообщил в Facebook заместитель директора консульской службы МИД Украины Василь Кирилич.

"Поздно вечером 25 мая поступила информация, что остальной экипаж вместе с украинским капитаном был освобожден и отправляется в отель. Все они ожидают оформления документов и возвращения домой", – подтвердили в фонде помощи морякам "Ассоль".

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Украинских моряков захватили в плен: что известно

Украинский танкер попал в плен в Египте

Украинский танкер попал в плен в Египте

assol.org.ua

Напомним, экипаж танкера состоял из 31 человека: 17 граждан Украины, 2 моряка из Крыма, один азербайджанец и 11 человек из Филиппин, Шри-Ланки и Индии.

В конце ноября 2018 года танкер остановился в порту Суэца. Тогда закончилась панамская регистрация и нужно было сменить флаг. Египетские власти оштрафовали владельца на 56 миллионов долларов за "незаконное проникновение" в территориальные воды Египта, а судно было арестовано.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее судно "BBC Caribbean" с украинскими моряками на борту, захватили в плен пираты в территориальных водах Нигерии. Позже шестерых украинских моряков удалось освободить.

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Место
Украина
Тег
пленные моряки
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
А хохлы уже признали Египет страной-агрессором? Получается, что египтяне тоже ведут против Украины гибридную войну.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Ну вот какие они пленные?)Ясно же написано - Арестованы за незаконное проникновение в воды Египта.Никаких "пленных" не напоминает?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Понравилась фраза Обозревателя.......с Украины и 2 матроса с ...Крыма..То есть Обозреватель не считает Крым...украиной)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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