Украинцы попали в плен в Египте: появились хорошие новости

Моряки, которые находились на задержанном в декабре 2018 года Вооруженными силами Египта танкере с нефтью Sea Shark, возвращаются назад в Украину.

Они должны прибыть в Одесский аэропорт в понедельник, 27 мая. Об этом сообщил в Facebook заместитель директора консульской службы МИД Украины Василь Кирилич.

"Поздно вечером 25 мая поступила информация, что остальной экипаж вместе с украинским капитаном был освобожден и отправляется в отель. Все они ожидают оформления документов и возвращения домой", – подтвердили в фонде помощи морякам "Ассоль".

Украинский танкер попал в плен в Египте assol.org.ua

Напомним, экипаж танкера состоял из 31 человека: 17 граждан Украины, 2 моряка из Крыма, один азербайджанец и 11 человек из Филиппин, Шри-Ланки и Индии.

В конце ноября 2018 года танкер остановился в порту Суэца. Тогда закончилась панамская регистрация и нужно было сменить флаг. Египетские власти оштрафовали владельца на 56 миллионов долларов за "незаконное проникновение" в территориальные воды Египта, а судно было арестовано.

До України з Єгипту повертається група моряків зі судна Sea Shark. Завтра - наступна. Працюємо над тим, аби якнайскоріше усі українські моряки повернулися додому. pic.twitter.com/x7MQP9STNK — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 26 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее судно "BBC Caribbean" с украинскими моряками на борту, захватили в плен пираты в территориальных водах Нигерии. Позже шестерых украинских моряков удалось освободить.

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