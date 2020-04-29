Скандал с украинцами, которые второй месяц не могут "вырваться" из ОАЭ, набирает обороты. После отмененных Украиной авиарейсов люди вынесли проблему в публичную плоскость. Дело не ограничилось постами в соцсетях – стали выходить на СМИ, обращаться в посольство, различные ведомства и даже к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Тем временем многие украинцы уже в очень трудном положении. Домой хотят вернуться более 500 человек.

Содействует ли наше государство возвращению своих граждан из-за рубежа и как украинцам можно возвратиться на родину? Об этом – в материале OBOZREVATEL.

Более 500 украинцев застряли в ОАЭ

Читая комментарии в Facebook, удивляешься, сколько злобы и даже ненависти проявляется в адрес людей, ставшими заложниками ситуации. Многие считают их "тупыми туристами", посмевшими в период карантина отправиться в отпуск. Но это не так.

Конечно, были единичные случаи, когда люди не отменяли запланированный отдых и вылетали накануне "официального" карантина. Однако действительно единичные. Люди не взвесили все "за" и "против", не оценили риски. Было и жаль давно оплаченных поездок. Хотя в итоге потеряли больше.

Кардинально иная ситуация с украинцами, работающими за рубежом. У одних закончился контракт, другие потеряли работу из-за пандемии коронавируса.

Все как один собеседники OBOZREVATEL говорят: мы не просим денег, особых условий и т.д., мы просто хотим вернуться домой. Некоторые оплатили уже ТРИ несостоявшихся рейса.

Украинка Нина Карасевич с мужем и детьми в данный момент в Эмиратах. Женщина раньше работала в сфере недвижимости, сейчас находится в декрете с двумя детьми, супруг работает шеф-поваром.

"У мужа 1 мая заканчивается контракт. Он нашел работу в другом месте, в связи с этим мы собирались оставить Дубай. Квартира у нас также оплачена до 1 мая, а за апрель зарплаты нет: тут был очень жесткий карантин. Все было закрыто, и потому очень много людей остались без зарплаты или же потеряли работу", – рассказала Нина.

Нина Карасевич с мужем и сыном

По словам женщины, начиная с 17 марта 2020 года осуществлен лишь один спецрейс – 10 апреля (компания Etihad при содействии властей ОАЭ). Из Абу-Даби в Киев эвакуировали 123 наших соотечественников.

"Другие перелеты в Украину каждый раз отменяли: 28 марта не состоялся рейс авиакомании МАУ, 25 апреля – рейс FlyDubai. Билеты на него продавали в пакете с оплатой обсервации – общая сумма примерно 800 долларов. В объяснении компании было просто указано, что Украина отменила разрешение на этот рейс. В связи с чем это произошло – неизвестно. А потом не состоялся спецрейс 28 апреля авиакомпании AirArabia, билеты на который также продавали в пакете с оплатой за обсервацию в Украине", – поделилась Нина.

Женщина говорит, что от консульства в Дубае толковой информации получить не удается, кроме как "на данный момент информация отсутствует", или "следите за новостями", или "нами принимаются все меры".

"Мы с детьми не можем выехать уже второй месяц. Почему в другие страны Европы рейсы отправляют постоянно, а Украина не позволяет украинцам вернуться домой, нарушая наше конституционное право? Мы писали запрос в наш МИД, а в ответ – только отписки. Никакой информации нет", – добавила Нина.

Пассажиры эвакуационного рейса из США в Борисполе ГПСУ

Украинка Наталья находится в Эмиратах по рабочей визе. Она и ее супруг – сотрудники туристической компании, у них четырехлетний ребенок. В начале февраля 2020 г. в ОАЭ прилетела мама Натальи (турвиза на три месяца), чтобы помочь с ребенком.

"Когда в марте Украина и другие страны объявили о закрытии границ, мы оказывали информационную поддержку всем нашим туристам. Смогли отпустить более 90% нашего персонала: гидов, водителей, офисных сотрудников. Дали им возможность улететь на последних самолетах. Как вы понимаете, уехать раньше и бросить все мы просто не могли. Наша обязанность как менеджмента среднего звена – доводить дело до конца. Да и туристы нам доверились – мы должны были быть рядом до последнего. Это наша принципиальная позиция", – рассказала Наталья.

Потом семья искала варианты вернуться домой в Украину. По словам женщины, с каждым новым заявленным рейсом цены росли в геометрической прогрессии.

"Мы купили билет на 28 апреля только для мамы. Цена 2800 AED (чуть более 21 тыс. грн) за билет слишком велика для нас всех. Купили на этот рейс, так как именно он был "заявлен" посольством, и мы подумали, что уж он точно состоится. Однако и его отменили", – поделилась украинка.

Наталья говорит, что они уже не знают, кому верить, куда бежать и где брать билеты.

"Да, у нас не самая худшая ситуация и как минимум до середины мая живём в оплаченной квартире... Мы "попали" пока только на один билет, но хотим улететь ВСЕ, хотим попасть домой в Киев. Не просим бесплатно билеты – просим содействия. Понимаем, что везде не легко, везде кризис, но дело в том, что каждый гражданин имеет право вернуться домой", – добавила она.

Наталья также вспомнила, как сама столкнулась когда-то с форсмажорной ситуацией.

"В далёком 2012 году я была на Шри-Ланке. Произошло землетрясение где-то в океане и все, что мне как гиду тогда сказал офис, сбежавший вглубь острова: "Молись и верь, что цунами не будет". Цунами не случилось, но доверие к людям было подорвано", – поделилась женщина.

Украинец Андрей живет и работает в Эмиратах с декабря 2018 года, но в феврале повредил колено и должен был лететь домой на реабилитацию.

Украинец Андрей живет и работает в Эмиратах с декабря 2018 года

"Я работал в ОАЭ по контракту в отеле, но в связи с состоянием здоровья потерял работу ещё 15 марта. Должен был вылететь в Украину 28 марта, однако рейс был отменён. Нам предоставили билеты на 25 апреля, но, как вы знаете, єтот рейс также отменили. Со мной ещё два человека и мы никак не можем уехать отсюда на Родину", – рассказал Андрей.

Еще один украинец – 27-летний Богдан Волотко – три года жил и работал в ОАЭ (в ресторанной сфере).

27-летний Богдан Волотко три года жил и работал в ОАЭ

"В связи с карантином из-за коронавируса я потерял работу. Денег на проживание нет, на еду уже тоже не особо... Не знаю, не останусь ли я без места жительства в мае, ещё и домой вернуться не могу. Билет мне купил мой прежний работодатель, но рейс отменили", – поделился Богдан.

Оказавшиеся заложниками ситуации и застрявшие в ОАЭ украинцы расстроены отношением соотечественников.

"Из нас сделали каких-то зажравшихся мажоров. Но ведь это не так! Мы честно работаем, платим налоги о очень хотим вернуться домой!" – рассказал OBOZREVATEL моряк, который уже долгое время не может попасть в Украину.

Отдельная история – горе в семье Рустама Гаджиева. Украинец не может вернуться из Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы попрощаться со свою маленькой дочкой Евой, умершей в его отсутствие.

Рустам Гаджиев и его дочка Ева

Позднее Рустам сообщил OBOZREVATEL, что ищет варианты перелета из ОАЭ в Беларусь. А так как прямых рейсов нет, то, возможно, через Амстердам. Долго и дорого, но в который раз оказалась верна поговорка: спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

КАК УКРАИНЦАМ ВЕРНУТЬСЯ НА РОДИНУ

Остановленное регулярное авиасообщение в Украине заставило наших граждан искать варианты, как попасть домой.

Как рассказал OBOZREVATEL спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, украинцы могут вернуться через автомобильные пункты пропуска (см. инфографику - прим.). Сегодня на границе их функционируют 19 – как со стороны Украины, там и соседних стран.

Из-за карантинных мер, принятых как нашей страной, так и соседними, наиболее действенный вариант – добираться в Украину через Беларусь. Тем более, что она не закрыла авиасообщение с другими странами мира. Важный момент: после въезда в РБ в течение 48 часов вы должны выехать из этой страны – иначе на две недели застрянете на обсервации.

Как рассказал в комментарии OBOZREVATEL посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, в настоящее время эта страна действительно остается едва ли не единственной в регионе, через которую можно транзитом вернуться в Украину.

"Посольство Украины в Республике Беларусь на регулярной основе оказывает поддержку и помощь гражданам Украины, прежде всего, консультируя о порядке транзита по территории Беларуси и пересечения белорусско-украинской границы. В марте этого года, благодаря спонсорской помощи, посольством был организован специальный, бесплатный автобусный рейс из Минска в Украину, которым воспользовались около сорока наших граждан, в том числе дети, перенесшие тяжелые операции", – сообщил посол.

Он также рассказал, что консульский отдел посольства пока закрыт для приема посетителей в связи с карантинными мероприятиями, однако сотрудники посольства фактически 24 часа в сутки отвечают на запросы граждан, которые звонят на горячую линию, а также пишут на электронную почту и страницы в социальных сетях.

Посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим

"В тесном сотрудничестве с пограничными службами Украины и Беларуси посольство обеспечивает решение неотложных вопросов, связанных с возвращением граждан Украины домой. Только за последнюю неделю при содействии посольства на родину вернулись более 300 наших соотечественников", – сообщил Игорь Кизим.

Посол Украины также дал контакты для оперативной помощи нашим гражданам на территории Беларуси:

"Если вы находитесь в Беларуси и нуждаетесь неотложной консульской помощи (угроза жизни, или заражения COVID-19), пожалуйста, обращайтесь на горячую линию посольства: (+ 375) 25 60 311 84.

В случае, если вам необходим совет о том, как пересечь белорусско-украинскую границу, или относительно пребывания в Беларуси, пишите нам на электронную почту consul_by@mfa.gov.ua, в личные сообщения на страницу Посольства Украины в Республике Беларусь, или присоединяйтесь к группе "Защита украинцев в РБ". Мы не останемся равнодушными и поможем каждому!"

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире ObozTV рассказал, что в течение ближайших 16 дней Украина намерена вернуть 44 специальными авиарейсами порядка 8200 граждан, находящихся за рубежом.

"На протяжении 16 дней, ежедневно не более трех рейсов, будут возвращаться из разных концов мира в Украину", – сообщил он.

На сайте Министерства инфраструктуры указаны города, из которых будут эвакуировать украинцев, в списке есть и Дубай.

На сайте авиакомпании МАУ появилось сообщение о спецрейсе 3 мая из ОАЭ. Стоимость перелета взрослого пассажира – 12 тысяч 602 грн.

В ответе на информационный запрос OBOZREVATEL в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что по состоянию на сегодняшний день в созданных Посольством Украины в ОАЭ и Консульством Украины в г.Дубаи группах "Захист" зарегистрировался и выразил желание вернуться на родину 521 гражданин Украины. Однако сколько всего наших граждан сейчас находится в ОАЭ, ведомство не сообщило.

Смогут ли все желающие украинцы в ближайшее время вернуться домой, увидим в ближайшее время.

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