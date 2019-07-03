"Украинцы неприветливые": Соколова рассказала о жалобах россиян на популярном курорте

Украинская журналистка и ведущая Янина Соколова, пребывая в Хорватии, отказалась общаться с россиянами.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, уточнив, что уехала за границу в отпуск, а также поделившись новой фотографией.
"Эти украинцы такие неприветливые..." – услышано в ответ на мой мороз после вопроса на русском на хорватском пляже", – написала журналистка.
Янина Соколова
Скриншот видео
facebook.com/yanina.sokolova
Напомним, ранее Соколова, которая призналась, что пережила длительную борьбу с раком, рассказала о жутких стереотипах об этой болезни в украинском обществе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Недавно Соколова разнесла Россию за откровенное вранье о катастрофе MH17 на Донбассе.
Она потроллила президента России Владимира Путина за историю, которую он назвал самой постыдной за последние 20 лет.
Также журналистка развенчала глупый фейк об эпидемии кори в "ДНР".
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