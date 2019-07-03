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"Украинцы неприветливые": Соколова рассказала о жалобах россиян на популярном курорте

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Украинская журналистка и ведущая Янина Соколова, пребывая в Хорватии, отказалась общаться с россиянами.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, уточнив, что уехала за границу в отпуск, а также поделившись новой фотографией.

"Эти украинцы такие неприветливые..." – услышано в ответ на мой мороз после вопроса на русском на хорватском пляже", – написала журналистка.

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Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот видео

"Украинцы неприветливые": Соколова рассказала о жалобах россиян на популярном курорте

facebook.com/yanina.sokolova

Напомним, ранее Соколова, которая призналась, что пережила длительную борьбу с раком, рассказала о жутких стереотипах об этой болезни в украинском обществе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Хорватия
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
пусть её Зеленым примьером сделает,она ещё та ковёрная.
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