Целыми днями я слышу новости и "инсайды", из разных источников, про множественные политические события.
То Гройсман в конфликте с Порошенко, а Аваков ищет новых полит союзов; создаются нью партии по секрету и вот уже Тимошенко ведет сама свой блог на Фейсбуке....
Кабинетные драки, выманивание документов, судорожные попытки аутсайдеров влезть хоть куда то, скандалы и компромат уже льются рекой.
И знаете, половина из этого всего игра, что-то правда, а что-то полная ложь - неважно.
Важно то, что в Украине идет становление демократии.
Нет возможности даже снять с должности кого-то без законного решения. Для этого приходиться танцевать с бубном и песнями.
Нет возможности принять закон без оглядки на реакцию Европы, нужно уговаривать фракции и опять танцевать.
Украина еще не демократия.
Но мы точно не диктатура.
Да у нас это просто невозможно.
Мы Америка 70-80-х умноженая на технологии.
Мафия уже в костюмах, гражданское общество крепнет и начинает играть существенную роль.
Только у нас война на нашей территории и наследие коммунизма пользующиеся гаджетами.
Наше становление демократии попало на целый каскад революций в обществе, энергетике, информатике, логистике и даже методах ведения войны.
Тут мы даже в выигрыше перед США и Европой, потому как мы вынуждены реформироваться под внутренним и внешним воздействием и мы, уже сразу, можем делать эксперименты, на которые ни Старый Свет, ни Новый не решатся.
Мы идем в будущее, но тянем за собой прошлое. И планируем будущее, на основе прошлого опыта.
Основная наша проблема, как мне кажется, что мы все научились, за эти столетия, объединяться ПРОТИВ и так не научились объединятся ЗА.
Ведь посмотрите на наших политиков.
Они декларируют ЗА, а объединяются друг с другом в немыслимых союзах - ПРОТИВ кого то.
Страна начала движение вперед, когда начали появляться требования ЗА.
За Европу, за безвиз, за суверенитет, за повышение минималки, за реформы...
Нам нужны программы развития, а не противостояния друг другу.
Нам нужно объединения ЗА развитие общества, За хорошие дороги, За противодействие врагу - РФ.
Я буду голосовать ЗА политиков, а не против.
И смотреть, что они сделали для: ЗА победу, ЗА мову, ЗА Европу, НАТО или промышленность, жилье для военных или переселенцев и т.д.
Избирательная кампания уже началась, еще за полтора года, и я хочу увидеть людей выступающих одним фронтом ЗА.
Я хочу видеть программы партий. Не три пункта и отговорки, что никто не читает, а реальные программы.
Я хочу голосовать за кандидатов с реальными историями, беграундом и делами.
Я хочу кандидатов, которые не жили с волчицами в ямах.
Я хочу...
А не много ли я хочу?
Достойной жизни моим детям в Украине, которые мне старому скажут: Батько, ми За. Відпочивай. У нас є усі можливості.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.