Целыми днями я слышу новости и "инсайды", из разных источников, про множественные политические события.

То Гройсман в конфликте с Порошенко, а Аваков ищет новых полит союзов; создаются нью партии по секрету и вот уже Тимошенко ведет сама свой блог на Фейсбуке....

Кабинетные драки, выманивание документов, судорожные попытки аутсайдеров влезть хоть куда то, скандалы и компромат уже льются рекой.

И знаете, половина из этого всего игра, что-то правда, а что-то полная ложь - неважно.

Важно то, что в Украине идет становление демократии.

Нет возможности даже снять с должности кого-то без законного решения. Для этого приходиться танцевать с бубном и песнями.

Нет возможности принять закон без оглядки на реакцию Европы, нужно уговаривать фракции и опять танцевать.

Украина еще не демократия.

Но мы точно не диктатура.

Да у нас это просто невозможно.

Новости Страх оккупанта

Мы Америка 70-80-х умноженая на технологии.

Мафия уже в костюмах, гражданское общество крепнет и начинает играть существенную роль.

Только у нас война на нашей территории и наследие коммунизма пользующиеся гаджетами.

Наше становление демократии попало на целый каскад революций в обществе, энергетике, информатике, логистике и даже методах ведения войны.

Тут мы даже в выигрыше перед США и Европой, потому как мы вынуждены реформироваться под внутренним и внешним воздействием и мы, уже сразу, можем делать эксперименты, на которые ни Старый Свет, ни Новый не решатся.

Мы идем в будущее, но тянем за собой прошлое. И планируем будущее, на основе прошлого опыта.

Новости Анатомия коррупции

Основная наша проблема, как мне кажется, что мы все научились, за эти столетия, объединяться ПРОТИВ и так не научились объединятся ЗА.

Ведь посмотрите на наших политиков.

Они декларируют ЗА, а объединяются друг с другом в немыслимых союзах - ПРОТИВ кого то.

Страна начала движение вперед, когда начали появляться требования ЗА.

За Европу, за безвиз, за суверенитет, за повышение минималки, за реформы...

Нам нужны программы развития, а не противостояния друг другу.

Нам нужно объединения ЗА развитие общества, За хорошие дороги, За противодействие врагу - РФ.

Я буду голосовать ЗА политиков, а не против.

И смотреть, что они сделали для: ЗА победу, ЗА мову, ЗА Европу, НАТО или промышленность, жилье для военных или переселенцев и т.д.

Избирательная кампания уже началась, еще за полтора года, и я хочу увидеть людей выступающих одним фронтом ЗА.

Новости Москва будет оставаться заложницей своих фобий

Я хочу видеть программы партий. Не три пункта и отговорки, что никто не читает, а реальные программы.

Я хочу голосовать за кандидатов с реальными историями, беграундом и делами.

Я хочу кандидатов, которые не жили с волчицами в ямах.

Я хочу...

А не много ли я хочу?

Достойной жизни моим детям в Украине, которые мне старому скажут: Батько, ми За. Відпочивай. У нас є усі можливості.