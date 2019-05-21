"Украинцы – мазохисты": Соколова оценила шансы третьего Майдана

Если новая власть не устроит украинцев и пойдет на опрометчивые шаги, есть высокий риск возникновения нового Майдана.

Однако на этот раз люди имеют шанс извлечь уроки из своего прошлого и, наконец, научиться выбирать оптимального лидера страны. Такое мнение озвучила украинская журналистка Янина Соколова в эфире радио НВ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я даже сейчас анализирую, что все произошло правильно. Потому что если сейчас произойдут изменения, которые натолкнут людей на мысль о том, что они ошиблись, люди будут более агрессивными. Мне бы очень этого хотелось, чтобы люди проснулись и вспомнили, что ценности, за которые стояли на Майдане, за которые умирали Небесная Сотня, сейчас умирают ребята, они вами не должны быть забыты. Люди должны контролировать действия президента ежедневно. Реагируйте на все происходящее, не молчите", – сказала она.

Янина Соколова Facebook Янины Соколовой

Вместе с тем, Соколова отметила, что очень часто украинцы не могут направить победу демократии в правильное русло и грамотно ею воспользоваться.

"Украинцы же мазохисты ментальные. Мы любим кого-то революцией убрать, отстаивая свои ценности, но потом не знаем, что с этой победой делать. Это нация мазохистов, которые просто по кругу ходят. Но я верю, что мазохизм имеет пределы. Поэтому я надеюсь, что мы уже третий раз точно поймем, кто нам нужен", – подытожила журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова заявила, что террористическая "ЛНР" не исключает, что на ее территории случится собственный Майдан. Именно поэтому в разгар майских праздников силовики оккупантов устроили там показушные учения по разгону демонстраций.

Журналистка уверена, что даже такие меры предосторожности не спасут захватчиков от народного бунта, если люди его решат осуществить. Ведь украинцев в этом не мог остановить еще никто.

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