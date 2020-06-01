Главная Новости
1 июня • обновлено в 17:23
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Украинцы массово пошли в Sport Life!

1.4т
Читать материал на украинском

Сегодня, 1 июня в 15:00 сеть фитнес-клубов Sport Life открылась для своих клиентов.

Украинцы массово пошли в Sport Life!

Период изоляции вдохновил еще большое количество людей на занятия спортом. Поэтому большой ажиотаж посетителей и клиентов при входе, продемонстрировал желание поддержать свою активность и заняться спортом.

Украинцы массово пошли в Sport Life!

Как комментирует вице-президент ГК Sport Life Маргарита Годун: "Компания использует все рекомендации МОЗ и ВОЗ для безопасности наших клиентов. В свою очередь, мы просим и наших клиентов придерживается всех рекомендаций. Важно, чтобы все наши клиенты приходили только с хорошим самочувствие, придерживались дистанции, а также использовали антисептические средства. Мы понимаем теперешнюю ситуацию, поэтому можем предложить антикризисные цены для наших клиентов. Для всех желающих начать активную жизнь, мы можем предложить отличные условия покупки абонементов".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 23 672.

    Вылечились: 9538. Умерли: 708.

  • В мире заболели более 6,1 млн человек, погибли – 370 тысяч.

  • Китай подтвердил новую версию происхождения коронавируса – это не животные с рынка

  • Осенью в Украине вероятна вторая волна коронавируса. Минздрав готовится

  • Врач заявил об опасных изменениях в крови при коронавирусе. Они провоцируют разрушение органов и клеток в организме.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги