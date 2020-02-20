Украинцы из Уханя.

Власть превратила эвакуацию здоровых украинцев в вывоз ядерных отходов.

Читаю.

Мэр Львова Садовой звонил министру МОЗ - переживает куда именно везут людей из Уханя. Успокаивает львовян, что пока предмета для паники нет - типа может и не во Львов.

Слышу.

Депутаты ВР массово протестуют, чтобы украинцев из Уханя не размешали в больницах на территории их округов. Хвастаются прям, что смогли уберечь жителей от приезда украинцев.

Знаю.

Что многие высшие чиновники настойчиво делают все, чтобы эвакуированных людей не везли в санатории Конча-Заспы и Пущи-Водицы, где живут они сами, их родственники и друзья.

Какие ж вы все ущербные.

Прокаженные и заразные здесь не они - прокаженные вирусом ущербности все вы.

На фоне всего этого позора, бл*дства и мракобесия персональная позиция становится важным маркером.

В этой ситуации.

Если бы я был мэром/губернатором я бы вышел только с одним единственным. Заявлением.

Я открыто приглашаю разместить украинцев из Уханя в больнице нашего города.

Мы готовы радушно принять наших украинцев у себя в городе, взять на себя всю организацию безопасности их нахождения на время карантина.

Мы будем рады помощи всех кто не бросает украинцев в любой ситуации.

Я и вся моя семья добровольно будет помогать в течении всего времени их прибывания у нас на карантине и призываем жителей нашего города нас поддержать и показать пример адекватности и здравости всей Украине.

И плевать на рейтинг.

Если бы люди выбравшие меня - живущие рядом со мной этого бы не поняли, то это позор представлять такую биомассу.

Лучше тогда сделать по совести и уйти.

Пусть клоунами правят клоуны.

Но с*ка, ни у одного мэра из тысяч по стране не оказалось яиц, чтобы так сделать - все сидят по норам, как крысы и надеются, что к ним украинцев не привезут.

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