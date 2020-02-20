Главная Новости
20 февраля • обновлено в 09:47
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Алексей Давиденко
Алексей Давиденко
Все статьи автора

Украинцы из Уханя: эвакуация как вывоз ядерных отходов

4.2т

Украинцы из Уханя.

Власть превратила эвакуацию здоровых украинцев в вывоз ядерных отходов.

Читаю.

Мэр Львова Садовой звонил министру МОЗ - переживает куда именно везут людей из Уханя. Успокаивает львовян, что пока предмета для паники нет - типа может и не во Львов.

Слышу.

Депутаты ВР массово протестуют, чтобы украинцев из Уханя не размешали в больницах на территории их округов. Хвастаются прям, что смогли уберечь жителей от приезда украинцев.

Новости
В защитный костюмах, автобусы обклеивают скотчем: как украинцев ждут из Уханя. Фоторепортаж

Знаю.

Что многие высшие чиновники настойчиво делают все, чтобы эвакуированных людей не везли в санатории Конча-Заспы и Пущи-Водицы, где живут они сами, их родственники и друзья.

Какие ж вы все ущербные.

Прокаженные и заразные здесь не они - прокаженные вирусом ущербности все вы.

На фоне всего этого позора, бл*дства и мракобесия персональная позиция становится важным маркером.

В этой ситуации.

Если бы я был мэром/губернатором я бы вышел только с одним единственным. Заявлением.

Новости
Украинцев забрали из Уханя: самолет "застрял". Все детали

Я открыто приглашаю разместить украинцев из Уханя в больнице нашего города.

Мы готовы радушно принять наших украинцев у себя в городе, взять на себя всю организацию безопасности их нахождения на время карантина.

Мы будем рады помощи всех кто не бросает украинцев в любой ситуации.

Я и вся моя семья добровольно будет помогать в течении всего времени их прибывания у нас на карантине и призываем жителей нашего города нас поддержать и показать пример адекватности и здравости всей Украине.

И плевать на рейтинг.

Если бы люди выбравшие меня - живущие рядом со мной этого бы не поняли, то это позор представлять такую биомассу.

Лучше тогда сделать по совести и уйти.

Пусть клоунами правят клоуны.

Но с*ка, ни у одного мэра из тысяч по стране не оказалось яиц, чтобы так сделать - все сидят по норам, как крысы и надеются, что к ним украинцев не привезут.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Алексей Давиденко Алексей Давиденко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Алексея Давиденко
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
38
3
Смешно
5
Интересно
25
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Автор наверное забыл как xoxлятики глумились над эвакуацией Россиян из Китая.. А колесо генотьбы так повернулось, что те кто сидит в этом самолете не раз пожалели что согласились на эту эвакуацию. Украина просто проклята.. Несуществующее государство с несуществующим народом.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Syitnik Gena
Syitnik Gena
Чё, мудараторы, а свою ссылку тоже удалите? https://www.obozrevatel.com/society/pod-ternopolem-zablokirovali-sanatorij-chtobyi-ne-pustit-evakuirovannyih-ih-uhanya.htm
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Хочу ответить этому автору вот если заболеет и умрет мой внук или мама которой 90 лет кто за это было сидеть в тюрьме ????кто отвечать будет?ясное дело что никто ну так зачем мне ваши эвакуированные которые жили в Китае?они не туристы и пусть бы жили дальше!!!они не украинцы они китайцы!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги