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"Украинцы — бракованные русские": беглый экс-нардеп отличился маразмом у Соловьева

2.3тЧитать материал на украинском

Скандальный экс-нардеп Игорь Марков, который сбежал в Россию, выступил с оскорбительной речью об Украине и украинцах на российском телевидении.

Он назвал бывших сограждан неполноценными людьми, а преданную страну несуществующей. Скандальный спич он озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы пять лет уже общаемся: Украина, вы украинцы. Посмотрите на себя внимательно в зеркало. Из вас если повыбивать эту хохляцкую дурь, вы нормальные русские парни! Какая Украина? Никогда такого народа не было. Там были русские княжества! Ребята, забудьте вообще эту ахинею! Давайте просто тупо говорить уже правду. Хватит играть уже в эту коммунистическую большевистскую хр*нь — дружба народов и так далее. Это русские люди", — обратился он к некоторым другим украинцам, которые были в студии.

Игорь Марков

Игорь Марков

Скриншот видео

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"Украинцы — это бракованные русские. Это русские люди, которым сломали мозги, которым исковеркали язык. Все, нет такого понятия и никогда не было! Сто лет назад нам это привили и мы до сих пор в это верим! Чтобы убрать последствия, надо убрать первопричину", — нагло добавил предатель Украины.

Кроме того, он заявил, что вернется в родную Одессу с оружием либо не вернется вообще. По словам Маркова, он не намерен прощать украинцев, у которых, по его словам, "руки по локоть в крови".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
российская пропаганда
Персона
Игорь Марков
Место
Украина
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Племя предателей и со времён орды холуев Ваши претензии всем, кто не вы смешны И пусть как жаб вас ещё больше вздует Вы заслужили эту долю, псы
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1
andrei andrei
andrei andrei
Кратко и по делу. Просто после стольких лет промывки мозгов т.н. украинцы боятся в этом признаться самим себе.
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1
3
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
andrei andrei, ты с ним как та парочка петухов с вашего герба, где они сношается по-собачьи. Под шконку забейся, выхыхоль, там и умиляйся своему миленку
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3
1
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Разница между украинцем и русским начинается с того, что украинец наследует Русь и для него столица Киев во времена нашествия сражавшийся и не покорившийся врагу. А русский наследует холуев орды, предавших Русь и Киев, и по сей день пресмыкающихся перед обезьянами, изображающими себя ордынских ханов в кремле. А все остальное - следствие этой разницы. И эта свинья, воняющая про своё врожденное превосходство, пример до чего оборзевшие холуи могут дойти в своих бухих претензиях
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1
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Федоров Федор
Федоров Федор
*в отличии от выруси ополяченой*
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Федоров Федор
Федоров Федор
Ильчук Андрей, чучело,русские свою историю помнят и знают,в отличии от выручки,для которой историю пишут Вятровичи.
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