"Украинцы — бракованные русские": беглый экс-нардеп отличился маразмом у Соловьева

Скандальный экс-нардеп Игорь Марков, который сбежал в Россию, выступил с оскорбительной речью об Украине и украинцах на российском телевидении.

Он назвал бывших сограждан неполноценными людьми, а преданную страну несуществующей. Скандальный спич он озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы пять лет уже общаемся: Украина, вы украинцы. Посмотрите на себя внимательно в зеркало. Из вас если повыбивать эту хохляцкую дурь, вы нормальные русские парни! Какая Украина? Никогда такого народа не было. Там были русские княжества! Ребята, забудьте вообще эту ахинею! Давайте просто тупо говорить уже правду. Хватит играть уже в эту коммунистическую большевистскую хр*нь — дружба народов и так далее. Это русские люди", — обратился он к некоторым другим украинцам, которые были в студии.

Игорь Марков Скриншот видео

"Украинцы — это бракованные русские. Это русские люди, которым сломали мозги, которым исковеркали язык. Все, нет такого понятия и никогда не было! Сто лет назад нам это привили и мы до сих пор в это верим! Чтобы убрать последствия, надо убрать первопричину", — нагло добавил предатель Украины.

Кроме того, он заявил, что вернется в родную Одессу с оружием либо не вернется вообще. По словам Маркова, он не намерен прощать украинцев, у которых, по его словам, "руки по локоть в крови".

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