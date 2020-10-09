Украинцев ждет теплая суббота и дожди в воскресенье, – синоптик

10-11 октября в Украине будет преимущественно теплая погода.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко в Telegram, днем ожидается +16...+20 градусов, на юге – до +23 градусов, посвежеет в воскресенье в западных областях – +13...+16 градусов.

"Суббота будет преимущественно сухой, лишь в Одесской, Николаевской областях, местами в Крыму пройдут дожди. В воскресенье дождей станет больше – Запад, Юг, частично Восток и Центр. В северных областях существенные осадки маловероятны. Ночью и утром – местами туманы. В Киеве на выходные обещают теплую погоду, без осадков", – отметила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальница отдела метеопрогнозов Наталья Голеня спрогнозировала, что во второй половине следующей недели, 15-16 октября, температура воздуха в Украине начнет снижаться.