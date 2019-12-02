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2 декабря • обновлено в 22:08
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"Ждем мести, а не нытья!" Украинцев разгневал пост Зеленского о гибели бойцов

6.1т
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В сети жестко раскритиковали пост президента Украины Владимира Зеленского о гибели бойцов "Альфы" СБУ. В нем он пообещал добиться прекращения огня для спасения жизней остальных Героев.

Однако пользователи Facebook увидели в его словах месседж о капитуляции и призвали не сдавать страну, за которую погибают защитники, российскому агрессору.

"Вова, я четко помню твой предвыборный месседж – войны нет, просто власть зарабатывает на войне. Вопрос: кто сейчас на ней зарабатывает?", "Володечка! Один погибший, два погибших, три, десять!!! Ты еще не понял, что с ордой нех*й договариваться?", "Вы не добьетесь, вы нас убьете", "Это последствия вашего "перемирия". И дважды последствия нашего выбора", "Нам нужна победа, а не прекращение огня, запомни наконец", – негодуют украинцы.

"Ждем мести, а не нытья!" Украинцев разгневал пост Зеленского о гибели бойцов

"Ждем мести, а не нытья!" Украинцев разгневал пост Зеленского о гибели бойцов

"Ждем мести, а не нытья!" Украинцев разгневал пост Зеленского о гибели бойцов

"Ждем мести, а не нытья!" Украинцев разгневал пост Зеленского о гибели бойцов

Новости
Смертельные травмы: на Донбассе произошла трагедия с воинами ОС

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Кроме того, люди напомнили Зеленскому о его мирной стратегии "нужно просто прекратить стрелять" и призвали его адекватно отвечать оккупантам на убийства наших граждан.

"Их убили, "прекратить огонь"? Это так государство наше теперь реагирует на убийц и злоумышленников?", "Тьфу. Мы обязательно отомстим. Вот что хотят услышать бойцы от главнокомандующего. А не это нытье", "Сколько еще украинских воинов должны перестать стрелять навеки, чтобы дошло – план "перестать стрелять" не работает?", "Что, по плану "нужно просто прекратить стрелять" пошло что-то не так? Сколько людей погибло, а реакции и выводов 0", "За что вы так не любите украинский народ?" – обращаются с криком души к президенту.

"Ждем мести, а не нытья!" Украинцев разгневал пост Зеленского о гибели бойцов

"Ждем мести, а не нытья!" Украинцев разгневал пост Зеленского о гибели бойцов

"Ждем мести, а не нытья!" Украинцев разгневал пост Зеленского о гибели бойцов

"Ждем мести, а не нытья!" Украинцев разгневал пост Зеленского о гибели бойцов

"Ждем мести, а не нытья!" Украинцев разгневал пост Зеленского о гибели бойцов

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
а кто тебя заставлял джампинговать?
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hunt andres
hunt andres
Спасти армию Героев!))) Где их взрастили, этих героев то???
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Николаев Олег
Николаев Олег
А кто разозлился? Кто в киевской тёплой квартире, или кто в земляном блиндаже?
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