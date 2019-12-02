"Ждем мести, а не нытья!" Украинцев разгневал пост Зеленского о гибели бойцов

В сети жестко раскритиковали пост президента Украины Владимира Зеленского о гибели бойцов "Альфы" СБУ. В нем он пообещал добиться прекращения огня для спасения жизней остальных Героев.

Однако пользователи Facebook увидели в его словах месседж о капитуляции и призвали не сдавать страну, за которую погибают защитники, российскому агрессору.

"Вова, я четко помню твой предвыборный месседж – войны нет, просто власть зарабатывает на войне. Вопрос: кто сейчас на ней зарабатывает?", "Володечка! Один погибший, два погибших, три, десять!!! Ты еще не понял, что с ордой нех*й договариваться?", "Вы не добьетесь, вы нас убьете", "Это последствия вашего "перемирия". И дважды последствия нашего выбора", "Нам нужна победа, а не прекращение огня, запомни наконец", – негодуют украинцы.

Владимир Зеленский

Кроме того, люди напомнили Зеленскому о его мирной стратегии "нужно просто прекратить стрелять" и призвали его адекватно отвечать оккупантам на убийства наших граждан.

"Их убили, "прекратить огонь"? Это так государство наше теперь реагирует на убийц и злоумышленников?", "Тьфу. Мы обязательно отомстим. Вот что хотят услышать бойцы от главнокомандующего. А не это нытье", "Сколько еще украинских воинов должны перестать стрелять навеки, чтобы дошло – план "перестать стрелять" не работает?", "Что, по плану "нужно просто прекратить стрелять" пошло что-то не так? Сколько людей погибло, а реакции и выводов 0", "За что вы так не любите украинский народ?" – обращаются с криком души к президенту.

Как сообщал OBOZREVATEL:

о гибели офицеров "Альфы" стало известно 1 декабря. Это произошло во время попытки российских диверсантов прорваться в тыл позиций украинских военных.

Погибшими оказались офицеры спецподразделения СБУ "Альфа" Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.

Напомним, ранее Зеленского подвергли острой критике в сети из-за публичной перепалки с лидером партии "Батьківщина" Юлией Тимошенко и абсолютном игнорировании новости о смерти командира128 горно-штурмовой бригады ВСУ Евгения Коростелева.

После скандала на сайте президента Украины появился указ о посмертном награждении Коростелева орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени.

Однако вскоре в обществе снова поднялась волна возмущения. Ведь приехав в Станицу Луганскую, Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью Коростелева довольно сухо и всего за полминуты. В конце речи он улыбнулся, что крайне разозлило украинцев.

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