"Морпех с уставшими глазами": украинцев растрогала история воина ВСУ

Украинцев впечатлила история защитника Украины, который посвятил армии всю свою жизнь и даже успел побывать в миротворческих миссиях до начала войны на Донбассе.

Сейчас он является командиром одного из подразделений и проводит на фронте по полтора года без перерыва. Своих бойцов он не оставляет, даже несмотря на недавнюю контузию. О боевом пути Героя рассказали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" на Facebook.

"У него очень уставшие глаза. В жизни не видела такого истощенного и одновременно глубокого взгляда. Мы говорим в одном из заброшенных домов на передовой под Мариуполем. Морпех с уставшими глазами, каких я раньше не видела, — ротный с позывным "Джоконда". Через пару часов наступит его день рождения, и это будет далеко не первый праздник, который лейтенант встречает на фронте", – рассказывает автор поста.

Сам боец отметил, что его армейская жизнь началась еще в 2002 году. Сначала он служил на срочной службе, а после нее подписал контракт с одним из полков спецназа, служил миротворцем в Ираке, где был снайпером с позывным "Джоконда". Спустя некоторое время мужчина уволился, жил с семьей в Николаеве, работал в охранных структурах. Но затем началась война.

Герой не смог оставаться равнодушным и снова пошел защищать Родину. Сейчас участок, который удерживает рота "Джоконды", регулярно попадает в списки обстреливаемых.

"Напротив нас стоит так называемый 9-й армейский корпус "ДНР". По тактике стрельбы и по их активизации в целом можно понять, произошла ли ротация и приехали ли из РФ курсанты военных училищ, чтобы сдать на Донбассе экзамены. У них здесь своего рода практика, оттачивание навыков", – рассказывает воин о российской агрессии на Донбассе.

Воин ВСУ Facebook "Повернись живим"

Примечательно, что первая ротация "Джоконды" на передовой длилась 1,5 года. За это время ротный не потерял ни одного своего бойца, хоть и приходилось с боем занимать новые позиции.

"У меня есть правило: всегда идти первым. Ты или впереди бойцов, или ты не командир. Я не стесняюсь, например, быть главным по кухне, наоборот, вот, нарезал винегрет и успокаивался", – шутит военный.

При этом он отказался, чтобы в посте о нем публиковали его фото, поскольку предпочитает оставаться скромным, что также впечатлило украинцев.

"Мне бы очень хотелось опубликовать портрет "Джоконды" и рассказать о нем больше, чем в этом посте. Но есть военные, которые не хотят, чтобы их историю знали миллионы. Такие солдаты и офицеры не очень любят журналистов, но зато любят Украину и делают все, чтобы спасти ее", – трогательно подчеркнули в посте о защитнике.

Всего за несколько часов его история собрала под собой около 3 000 лайков, более 150 теплых комментариев и свыше 350 репостов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети произвело фурор видео с украинским разведчиком, который, несмотря на потерю ноги на фронте, продолжает службу на Донбассе. На кадрах видно, как воин пристреливается с помощью своего протеза.

Также украинцев восхитило фото снайпера Сил специальных операций ВСУ, который лежит с винтовкой, а из-под его берцев виднеются белые носки с единорогом.

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