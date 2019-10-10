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11 октября • обновлено в 03:28
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"Морпех с уставшими глазами": украинцев растрогала история воина ВСУ

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Украинцев впечатлила история защитника Украины, который посвятил армии всю свою жизнь и даже успел побывать в миротворческих миссиях до начала войны на Донбассе.

Сейчас он является командиром одного из подразделений и проводит на фронте по полтора года без перерыва. Своих бойцов он не оставляет, даже несмотря на недавнюю контузию. О боевом пути Героя рассказали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" на Facebook.

"У него очень уставшие глаза. В жизни не видела такого истощенного и одновременно глубокого взгляда. Мы говорим в одном из заброшенных домов на передовой под Мариуполем. Морпех с уставшими глазами, каких я раньше не видела, — ротный с позывным "Джоконда". Через пару часов наступит его день рождения, и это будет далеко не первый праздник, который лейтенант встречает на фронте", – рассказывает автор поста.

Сам боец отметил, что его армейская жизнь началась еще в 2002 году. Сначала он служил на срочной службе, а после нее подписал контракт с одним из полков спецназа, служил миротворцем в Ираке, где был снайпером с позывным "Джоконда". Спустя некоторое время мужчина уволился, жил с семьей в Николаеве, работал в охранных структурах. Но затем началась война.

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Герой не смог оставаться равнодушным и снова пошел защищать Родину. Сейчас участок, который удерживает рота "Джоконды", регулярно попадает в списки обстреливаемых.

"Напротив нас стоит так называемый 9-й армейский корпус "ДНР". По тактике стрельбы и по их активизации в целом можно понять, произошла ли ротация и приехали ли из РФ курсанты военных училищ, чтобы сдать на Донбассе экзамены. У них здесь своего рода практика, оттачивание навыков", – рассказывает воин о российской агрессии на Донбассе.

Воин ВСУ

Воин ВСУ

Facebook "Повернись живим"

Примечательно, что первая ротация "Джоконды" на передовой длилась 1,5 года. За это время ротный не потерял ни одного своего бойца, хоть и приходилось с боем занимать новые позиции.

"У меня есть правило: всегда идти первым. Ты или впереди бойцов, или ты не командир. Я не стесняюсь, например, быть главным по кухне, наоборот, вот, нарезал винегрет и успокаивался", – шутит военный.

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При этом он отказался, чтобы в посте о нем публиковали его фото, поскольку предпочитает оставаться скромным, что также впечатлило украинцев.

"Мне бы очень хотелось опубликовать портрет "Джоконды" и рассказать о нем больше, чем в этом посте. Но есть военные, которые не хотят, чтобы их историю знали миллионы. Такие солдаты и офицеры не очень любят журналистов, но зато любят Украину и делают все, чтобы спасти ее", – трогательно подчеркнули в посте о защитнике.

Всего за несколько часов его история собрала под собой около 3 000 лайков, более 150 теплых комментариев и свыше 350 репостов.

"Морпех с уставшими глазами": украинцев растрогала история воина ВСУ

"Морпех с уставшими глазами": украинцев растрогала история воина ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети произвело фурор видео с украинским разведчиком, который, несмотря на потерю ноги на фронте, продолжает службу на Донбассе. На кадрах видно, как воин пристреливается с помощью своего протеза.

Также украинцев восхитило фото снайпера Сил специальных операций ВСУ, который лежит с винтовкой, а из-под его берцев виднеются белые носки с единорогом.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Повернись живим
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