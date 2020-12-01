Украинцам показали раритетный рушник, вышитый узницами ГУЛАГа. Фото

В Винницком областном краеведческом музее экспозицию пополнили вышитым рушником, к созданию которого присоединились украинки, заключенные в Темниковском исправительно-трудовом лагере (Темлаг) Мордовской АССР. Раритет датируется 1938-1944 годами.

Как сообщили на странице учреждения культуры в Facebook, вышивали его репрессированные женщины. Мастерицы оставили на полотне более 200 образцов узоров, вышитых разной техникой. Край полотенца обвязан крючком также в различных техниках.

"Этот уникальный предмет не имеет цены и свидетельствует нам о том человеческом, что не способна уничтожить ни одна система: о свободе в сердцах, о силе воли, о триумфе человека над тоталитаризмом. Рушник – настоящий символ сопротивления узников сталинских лагерей, в частности, украинского сопротивления, которое было движущей силой в разрушении империи ГУЛАГа и советского коммунистического государства с его преступным режимом", – говорится в посте.

Сотрудники музея отметили, что одной из соавторов вышитого рушника была винничанка Екатерина Микульская-Славинская, которая отбывала наказание в мордовских лагерях как жена и дочь "врагов народа": расстрелянных Ивана Микульского и Антона Славинского.

После лагерей, в 1950-1960-х годах женщина проживала в городе Городец Горьковской области, но впоследствии переехала в Винницу. Все эти годы она хранила у себя рушник.

В конце 1990-х годов Микульская-Славинская передала рушник своей приятельнице – участковому врачу Зинаиде Завальнюк. А в 2019 году медик подарила его известной журналистке Анне Секрет.

Последняя же в 2020 году решила передать уникальное произведение искусства в фонды Винницкого областного краеведческого музея.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали уникальные старинные фотографии украинок в традиционном национальном костюме. Одно из фото было сделано в конце 19 века, а второе – в середине 20-го.