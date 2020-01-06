Для украинцев усложнят въезд в ЕС: придется платить и регистрироваться

Уже через год украинцам придется ездить в страны Европейского Союза по новым правилам. Нет, безвизовый режим не отменяется, но чтобы въехать в Шенгенскую зону, придется пройти дополнительную платную проверку. С 2021 года с одним лишь биометрическим паспортом и без прохождения авторизации вас в ЕС не пустят.

Подробнее о нововведении – читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

С 2021 года ЕС запускает систему авторизации въезда в Шенгенскую зону.

Она будет действовать только для стран, которые освобождены от визовых требований для въезда в ЕС, в том числе и для Украины.

Без авторизации въезд в Европу будет невозможен.

Регистрация и проверка данных будет платной.

База данных ETIAS: что это

После долгих обсуждений и работы над соответствующим законопроектом в Европейском парламенте таки приняли новый документ, который предполагает усилить систему контроля на европейских границах.

В соответствии с законом с 2021 года в ЕС будет запущена система под названием ETIAS (Европейская система авторизации и информации о путешествии). Авторизация в онлайн-системе будет необходима только для тех стран, которые освобождены от визовых требований для въезда в ЕС, включая Украину, Великобританию и Канаду.

Европейская система авторизации и информации о путешествии "112 Украина"

Благодаря новшеству в Европе появится единая база данных о пересечении путешественниками границы Шенгена. Ранее каждая страна получала и хранила информацию отдельно, теперь она станет централизованной.

ЕС станет не первым, где действует подобная система. С 2009 года в США необходима авторизация через систему ESTA, а в Канаде с 2013 года внедрена система ЕТА. Они обе платные, а разрешение действует на протяжении определенного времени.

Зачем нужна система

Здесь есть несколько факторов – это наплыв нелегалов и угроза террористических атак. Введение единой базы поможет более эффективно проследить за тем, кто из жителей стран, которые не являются членами ЕС, посещают Шенгенскую зону.

Как будет работать

С 2021 года, если вы планируете выехать в Шенгенскую зону, вам придется заполнить онлайн-анкету. Сделать это нужно максимум за 96 часов (четверо суток) до время вылета, именно столько потребуется системе для проверки в том случае, если ваши данные отправят на более глубокую обработку.

Но на самом деле не все так страшно, если у вас нет судимости, вы не нарушали никаких правил в ЕС, например, не оплатили штраф за неправильную парковку, и не пребывали в конкретных зонах ведения военных конфликтов, то получить разрешение на въезд можно в считанные минуты.

Шенгенская зона

При представлении законопроекта в Брюсселе подчеркнули, что 95% заявителей будут получать положительный ответ автоматически, в течение нескольких минут после подачи заявки. Еще 3-4% будут одобрены после того, как их заявку рассмотрят клерки центрального европейского органа, который будет контролировать работу этой системы. Но даже в этом случае получение ответа займет около нескольких часов.

Ну и совсем подозрительные заявки могут обрабатываться гораздо дольше. Возможно с вас потребуют документы по запросу миграционных служб, или же пройти небольшое интервью в консульстве или через интернет. Но повторимся, предполагается, что такое будет происходить очень редко, и то, если для столь тщательной проверки есть весомые подозрения.

То есть, авторизация не станет большим препятствием для выезда в Европу по принципу "сегодня купил билет – завтра улетел". А действовать разрешение будет целых три года, а не на каждую последующую поездку.

Единственный минус – авторизация платная, и стоить будет 7 евро. Хотя, к примеру, в США стоимость дороже – $14, а действует меньше – на протяжении двух лет. Для лиц младше 18 лет и старше 70 лет – авторизация бесплатна.

Какие данные требуются для проверки

Для авторизации вам в первую очередь необходимо будет предоставить ваши личные данные (имя, дату и место рождения, пол и национальность), информацию о документе для путешествий (действительность, страну выдачи), домашний адрес и контактную информацию, а также указать европейскую страну первого въезда.

Далее нужно будет ответить на некоторые анкетные вопросы, например, о состоянии здоровья, предыдущих поездках в страны ЕС, в том числе об отказах в выдаче визы и депортации, правонарушениях. Также есть перечень вопросов, касающихся мер безопасности, вам нужно будет указать, не бывали ли вы в странах повышенного террористического риска, или посещали ли стран, где объявлена эпидемия какой-либо экзотической болезни, не совершали ли вы уголовных преступлений за последние 10 лет, и если да – то в какой стране.

Зона контроля "ЕП"

Чего точно не будет в анкете, так это справок с места работы, выписок из банков, подтверждений цели поездки и другой бумажной волокиты, которую так все не любили во времена получения визы.

Кстати, все эти данные необязательно заполнять лично, это может сделать за вас, например, человек, с которым вы поедете в путешествие. В таком случае он может заполнить анкету и за себя, и за вас. Также вы можете авторизовать своих родителей, если у них не хватает необходимых знаний пользования интернетом или тому подобное.

Для граждан, которым на момент регистрации не исполнилось 18 лет, анкету заполняют их законные представители.

Что будет в случае отказа

В первую очередь, если вам отказали в авторизации, должны указать причину такого решения. Если же при заполнении анкеты вы просто совершили ошибку, ее можно будет подать заново, откорректировав неточности.

Сложнее будет, если причиной является более серьезные нарушения, например, если ранее вы превысили срок пребывания в ЕС и были депортированы, или же ранее нарушали какие-либо нарушения в европейских странах. При этом, неважно совершили вы правонарушение, например, в Испании, а теперь собираетесь в Германию, система будет об этом знать, и это станет поводом для отказа.

Украинский биометрический загранпаспорт

Впрочем, у вас есть возможность подать апелляцию на решение, и, вероятно, что оплатив необходимые штрафы, вы снова сможете попробовать авторизоваться. Естественно, вся процедура займет больше четырех суток.

Еще один момент, который нужно учитывать, так это то, что даже после положительного ответа, его может аннулировать представитель органов власти той страны, куда путешественник прибудет в первую очередь. Такое может произойти в том случае, если в анкете были указаны заведомо неверные данные и система не сразу заметила подвох.

Но стоит отметить, что даже в случае положительного ответа системы окончательное решение остается за пограничником, и он все также может отказать вам во въезде даже при наличии разрешения ETIAS.

Хотя эксперты убеждены, что предварительная проверка как раз таки уменьшит количество отказов на границе с европейскими странами.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся