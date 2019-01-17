''Украинский не нужен!'' В Одессе разгорелся языковой скандал

В одном из детских садов Одессы разгорелся языковой скандал из-за заведующей, которая заявила, что не будет разговаривать и проводить праздники на украинском, так как он ей не нужен.

Об этом стало известно из публикации на странице Гражданской инициативы "Я спілкуюся українською мовою" в Facebook. Автор Игорь Девбич привел диалог с горе-воспитательницей.

"А зачем, я не считаю это нужным для своей работы. У нас в садике смешанный режим, двуязычное заведение. Проведение праздников на украинском в нашем регионе невозможно", – ответила женщина.

К тому же, по словам Девбича, воспитательница является отличником образования Украины и с 1980 года по 2000 год работала в Одесском городском педагогическом училище преподавателем дошкольной педагогики и методик.

Заведующая детсадом Facebook "Я спілкуюся українською мовою"

Пользователей шокировали слова педагога. "Таких нужно лишать гражданства", "Нельзя ее к детям пускать!" – написали в комментариях.

На инцидент отреагировала в Facebook и директор Департамента образования одесского областного совета Елена Буйневич.

"По ситуации в 138 саду. Бывают такие непростые дни в работе, когда за отдельные ее участки стыдно. Сегодня именно такой день. К организации учебно-воспитательного процесса мы не дошли. Не останавливаюсь на увиденном, скажу только, что дети достойны иного подхода к детству", – написала она, анонсировав кардинальные изменения в саду.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупантов ярко поставили на место в Крыму из-за языка.

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