Украинский магазин угодил в скандал из-за символики России

В одном из украинских интернет-магазинов, торгующих товарами для детей разных возрастов, продают игрушки с символикой страны-агрессора – России.

Очередной российский след был обнаружен на сайте Panama.UA. Он, отметим, преподносит себя с красноречивым лозунгом "Загляни в будущее".

Речь частности идет о развивающих счетах-алфавите. Там, на кубике с буквой "Ф" и подписью "флаг", изображен государственный флаг РФ.

Украинский интернет-магазин для детей продает игрушки с символикой России

Деревянные счеты-алфавит отнесены к категории развитие и обучение.

"Благодаря этому комплекту, ребенок будет связывать представленные на картинках изображения со словами-обозначениями и, соответственно, с буквами, на которые эти слова начинаются", – говорится в описании товара.

В Украине продают детские игрушки с символикой России panama.ua

Страной-производителем игрушки, которая распространяется под популярным брендом "Мир деревянных игрушек", является Китай. Но все же продают ее именно в Украине.

В Украине продают детские игрушки с символикой России panama.ua

При этом подчеркнем, что распространяются такие же счеты-алфавит этого бренда и на других интернет-площадках по продаже детских игрушек.

В Украине продают детские игрушки с символикой России panama.ua

В Украине продают детские игрушки с символикой России panama.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Великобритании герб Украины приравняли к символам терроризма. Из-за этого разгорелся скандал.

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