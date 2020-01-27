Главная Новости
27 января • обновлено в 15:33
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Украинский магазин угодил в скандал из-за символики России

951
Читать материал на украинском

В одном из украинских интернет-магазинов, торгующих товарами для детей разных возрастов, продают игрушки с символикой страны-агрессора – России.

Очередной российский след был обнаружен на сайте Panama.UA. Он, отметим, преподносит себя с красноречивым лозунгом "Загляни в будущее".

Речь частности идет о развивающих счетах-алфавите. Там, на кубике с буквой "Ф" и подписью "флаг", изображен государственный флаг РФ.

Украинский интернет-магазин для детей продает игрушки с символикой России

Украинский интернет-магазин для детей продает игрушки с символикой России

Деревянные счеты-алфавит отнесены к категории развитие и обучение.

"Благодаря этому комплекту, ребенок будет связывать представленные на картинках изображения со словами-обозначениями и, соответственно, с буквами, на которые эти слова начинаются", – говорится в описании товара.

В Украине продают детские игрушки с символикой России

В Украине продают детские игрушки с символикой России

panama.ua

Страной-производителем игрушки, которая распространяется под популярным брендом "Мир деревянных игрушек", является Китай. Но все же продают ее именно в Украине.

В Украине продают детские игрушки с символикой России

В Украине продают детские игрушки с символикой России

panama.ua

При этом подчеркнем, что распространяются такие же счеты-алфавит этого бренда и на других интернет-площадках по продаже детских игрушек.

В Украине продают детские игрушки с символикой России

В Украине продают детские игрушки с символикой России

panama.ua

В Украине продают детские игрушки с символикой России

В Украине продают детские игрушки с символикой России

panama.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Великобритании герб Украины приравняли к символам терроризма. Из-за этого разгорелся скандал.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Темы
Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Место
Украина
Теги
дети интернет-магазины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
2
Смешно
0
Интересно
7
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Вот вы ,скакаусы, больные на голову. "страна ахрессор" рядом находится, в знак протеста на луну не собираетесь перебраться?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги