Украинский бактериолог победил чуму и холеру: в сети всплыло архивное фото

В сети вспомнили великого украинского ученого Владимира Хавкина родом из Одессы, который сделал выдающийся вклад в судьбу всего человечества, ведь именно благодаря ему были остановлены самые страшные эпидемии на планете – чума и холера.

На такой показательный факт обратило внимание посольство Украины в Чехии. В Twitter представители дипведомства также опубликовали архивный снимок.

"Сотни лет назад у человечества было два главных коварных врага – холера и чума. Именно в Одессе родился храбрый человек Владимир Хавкин (также Вальдемар Хавкин), французский и украинский бактериолог, иммунолог и эпидемиолог, который смог разработать вакцину и победить эти заболевания", – говорится в подписи к фото.

Одессит Владимир Хавкин создал вакцины от чумы и холеры twitter.com/UKRinCZE

Примечательно, что в этом году исполняется 160 лет со дня рождения и 90 лет со дня смерти этого великого человека. Отметим также, что Хавкин сменил имя на Вальдемар, при этом в документах он также фигурирует как Маркус-Вольф Хавкин.

Владимир Хавкин un-sci.com

Как известно, днем рождения первой в мире противохолерной вакцины, разработанной украинским бактериологом, считается 18 июля 1892 года. Сперва Хавкин испытывал ее на крысах и морских свинках, а затем ввел себе – испытав на собственном теле ее эффективность. Благодаря этому лекарству были спасены десятки тысяч больных.

Хавкин вакцинирует индусов un-sci.com

Позже Хавкин представил миру первую эффективную вакцину от чумы. Как и с предыдущей, он сначала проверил ее на животных, а потом и на себе – это произошло 10 января 1897 года. За 40 лет ею были привиты – и тем самым убереглись от смерти – более 35 млн. людей.

Владимир Хавкин

Před sty lety mělo lidstvo dva hlavní zákeřné nepřátele – choleru a mor. Právě v Odese se narodil statečný muž Volodymyr Chavkin (taky Waldemar Haffkine), francouzský a ukrajinský bakteriolog, imunolog a epidemiolog, který dokázal vyvinout vakcínu a tyto choroby překonat. pic.twitter.com/L5ARZPb5yE — UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) March 31, 2020

Ранее OBOZREVATEL подробнее рассказывал об украинском ученом, одессите Вальдемаре Хавкине, который спас миллионы жизней своей чудодейственной "лимфой Хавкина". В английских газетах его называли "благодетелем человечества" и "великим филантропом".

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