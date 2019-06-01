Украинские военные получат новые премии перед службой в ООС: названа сума

Военнослужащие ВС Украины, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед привлечением к Операции Объединенных сил на Донбассе, получат премии в размере 3 тысяч гривен.

Об этом на странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Степан Полторак. Соответствующее решение он принял, находясь в расположении 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины на Закарпатье.

Уточняется, что военных будет премировано "с целью повышения мотивации личного состава".

Иллюстрация. ВСУ Корреспондент.net

"В частности, определяя задачи командованию воинской части, акцентировал внимание на бережном отношении командира к подчиненным, учитывая значительные нагрузки, длительное нахождение в полевых условиях и изнурительный учебный процесс во время боевого слаживания", – написал Полторак.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представления об увольнении министра обороны Степана Полторака, а также министра иностранных дел Павла Климкина и главы Службы безопасности Василия Грицака.

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