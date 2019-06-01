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Украинские военные получат новые премии перед службой в ООС: названа сума

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Военнослужащие ВС Украины, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед привлечением к Операции Объединенных сил на Донбассе, получат премии в размере 3 тысяч гривен.

Об этом на странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Степан Полторак. Соответствующее решение он принял, находясь в расположении 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины на Закарпатье.

Уточняется, что военных будет премировано "с целью повышения мотивации личного состава".

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Иллюстрация. ВСУ

Иллюстрация. ВСУ

Корреспондент.net

"В частности, определяя задачи командованию воинской части, акцентировал внимание на бережном отношении командира к подчиненным, учитывая значительные нагрузки, длительное нахождение в полевых условиях и изнурительный учебный процесс во время боевого слаживания", – написал Полторак.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представления об увольнении министра обороны Степана Полторака, а также министра иностранных дел Павла Климкина и главы Службы безопасности Василия Грицака.

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Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Степан Полторак
Место
Украина
Теги
Министерство обороны УкраиныВооруженные силы Украины
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Цитата: "с целью повышения мотивации личного состава" Так они независимость Украины восстанавливают или просто за бабки гражданское население убивают?
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